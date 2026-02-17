Progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio: lo stadio per la Lazio secondo Lotito. Il rendering video

“Oggi non presentiamo semplicemente un progetto edilizio, presentiamo una visione. Ciò che realizziamo oggi incide sulle generazioni future. La rifunzionalizzazione dello Stadio Flaminio non riguarda soltanto la Lazio, ma riguarda Roma, la sua storia urbanistica e la sua capacità di guardare al futuro con responsabilità”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio. Il presidente biancoceleste così anche nell’annunciare il progetto “Lazio 2032 – il Sogno Responsabile” che sarà svelato nelle prossime settimane e nel quale sarà illustrato il percorso strategico del club.