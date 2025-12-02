Coppa Italia, le partite di oggi: Juventus-Udinese, orario e dove vederla in tv e in streaming

Via agli ottavi di finale di Coppa Italia: il programma completo e come seguire le partite in diretta tv e streaming

La Coppa Italia entra nel vivo con gli ottavi di finale, una fase in cui la competizione inizia davvero a prendere forma e le sfide diventano più avvincenti. Tra incroci affascinanti, squadre in cerca di conferme e altre pronte a ribaltare i pronostici, il turno offre un programma ricco e distribuito su tre giorni con due gare posticipate a gennaio – Martedì 13 gennaio 2026: Roma-Torino e Martedì 27 gennaio 2026: Fiorentina-Como (ore 21). Dagli anticipi più attesi ai match che possono riservare sorprese, ecco dove seguire in diretta tutte le partite e come arrivano le squadre ai loro rispettivi impegni.

Dove vedere la Coppa Italia

Le partite di Coppa Italia saranno trasmesse in chiaro su Italia 1, permettendo a tutti gli appassionati di seguirle gratuitamente in TV. In alternativa, sarà possibile assistere agli incontri in diretta streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma digitale del gruppo Mediaset, accessibile da smartphone, tablet, computer e smart TV.

Coppa Italia, dove vedere la partita di oggi

Ad aprire le danze degli ottavi di finale di Coppa Italia, ci penseranno Juve e Udinese. I bianconeri arrivano a questo appuntamento in un buon momento di forma (tranne per l’infortunio di Vlahovic), reduci da due vittorie contro Bodø/Glimt in Champions League e Cagliari in campionato, risultati che hanno ridato fiducia all’ambiente. Anche i friulani vengono da un successo contro il Parma, che ha rilanciato le ambizioni e l’entusiasmo del gruppo, che al momento si trova nella parte sinistra di classifica in Serie A.

Juventus-Udinese: ore 21 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

Le partite di mercoledì 3 dicembre



Il programma proseguirà mercoledì con Atalanta-Genoa alle 15.00, con un confronto che promette ritmo e intensità tra due allenatori appena arrivai in panchina: Palladino a Bergamo e De Rossi in Liguria. Alle 18.00 scenderà in campo anche il Napoli di Conte contro un Cagliari che in Serie A gli aveva dato filo da torcere alla seconda giornata di campionato. Gli azzurri hanno avuto risposte convincenti dalle rotazioni fatte dal tecnico salentino e dopo la vittoria contro la Roma, non vogliono fermarsi. Infine alle 21.00 toccherà all’Inter contro il Venezia, una sfida sulla carta senza molte pretese, ma la Coppa Italia ha sempre nascosto insidie.

Atalanta-Genoa: ore 15.00 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

Napoli-Cagliari: ore 18.00 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

Inter-Venezia: ore 21.00 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

Le gare di giovedì 4 dicembre

Gli ottavi di finale di Coppa Italia caleranno il sipario con le sfide del giovedì. Prima alle 18.00 il Bologna affronterà il Parma in un derby che non è mai scontato, anche se al momento la differenza tecnica tra le due squadre è ampia. Alle 21.00 invece andrà di scena la rivincita tra la Lazio e il Milan, dopo il successo dei rossoneri in campionato, ma questa volta all’Olimpico.