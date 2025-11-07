Serie B, oggi Spezia-Bari, è il debutto di Donadoni: orari e dove vedere la dodicesima giornata

Donadoni esordisce al "Picco" in Spezia-Bari dopo 5 anni di inattività. Domani 7 gare in programma: la Samp a Venezia. Domenica tocca a Monza e Cesena

Si apre stasera, con l’anticipo Spezia-Bari, la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Attesa al “Picco” per il debutto di Roberto Donadoni. Il programma proseguirà domani con un interessante Venezia-Sampdoria e il “derby del Sud” Juve Stabia-Palermo. La capolista Modena a Frosinone. Domenica gli ultimi due incontri, in campo Monza e Cesena.

Spezia-Bari, il nuovo inizio di Donadoni

Dopo cinque anni di inattività, Roberto Donadoni torna ad allenare in Italia, salutata nel 2019 per intraprendere l’avventura allo Shenzhen, in Cina, terminata l’anno dopo. L’ex ct della Nazionale riparte dallo Spezia, squadra in crisi di gioco e di risultati, sprofondata all’ultimo posto in compagnia della Sampdoria e reduce dalla separazione con Luca D’Angelo, che solo 5 mesi fa avvicinava il club alla Serie A perdendo la finale playoff contro la Cremonese.

Avversario dei liguri il Bari, che nelle ultime settimane ha trovato un po’ di serenità, conquistando tre vittorie in quattro incontri, tirandosi fuori dalla zona playout, comunque ancora vicina (+1 sul quintultimo posto, -3 dai playoff). Si affrontano due squadre che non hanno mai vinto tra le mura amiche (lo Spezia, una sola vittoria, in trasferta, quest’anno) e lontano da casa (3 successi su 3 per i galletti al “San Nicola”).

Serie B, dove vedere tutte le partite

Tutte le partite di Serie B, come di consueto, saranno trasmesse in diretta tv su DAZN, broadcaster ufficiale del campionato cadetto 2025/26, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione sportiva, playoff e playout inclusi. La novità di quest’anno è LaBChannel, piattaforma che potete attivare su Amazon Prime Video e OneFootball. In tv, attraverso l’applicazione di Prime Video presente su ogni moderna smart tv e nell’apposita sezione della Home di SkyQ; in streaming, invece, scaricando le applicazioni di riferimento su pc, smartphone e tablet, sottoscrivendo un abbonamento e selezionando la finestra interessata.

Diretta radio su Rai Radio Uno con aggiornamenti in tempo reale sulle azioni salienti delle gare del weekend, con un occhio ai canali social ufficiali delle 20 squadre coinvolte e ai contenuti pubblicati dalla Lega B. Ad oggi, non è stata comunicata la partita che verrà trasmessa in modalità gratuita su DAZN, previa registrazione.

Il programma della 12^ giornata di Serie B: gli orari di tutte le partite

Il weekend di Serie B proseguirà domani con altre 7 gare in programma. Scontro al vertice tra Frosinone e Modena, le sorprese di questo avvio di stagione. I giallazzurri di casa, lo scorso anno salvi per il rotto della cuffia, proveranno ad agganciare in vetta gli emiliani, primi della classe con un punto di vantaggio sul Monza, reduce da 5 vittorie di fila, e atteso a sua volta dalla trasferta di Pescara domenica pomeriggio.

L’Empoli è alla ricerca della prima vittoria della gestione Dionisi e al Castellani farà gli onori di casa a un Catanzaro in salute (3 vittorie consecutive). Al “Martelli”, il Mantova affronta il Padova, la Reggiana cerca il riscatto dopo il ko ad Avellino contro l’Entella di bomber Tiritiello, difensore con il vizio del gol (già 5 in questa stagione).

Al “Druso” si gioca Sudtirol-Carrarese, quindi le attenzioni si spostano sul match delle 17.15 tra Juve Stabia e Palermo e al posticipo del “Penzo” tra Venezia e Sampdoria, con i blucerchiati ancora in attesa che faccia effetto la cura Foti-Gregucci. Domenica il programma della dodicesima giornata del campionato di Serie B, oltre che con Pescara-Monza, si chiude con Cesena-Avellino, scontro playoff tra due squadre ambiziose e in salute (nonostante lo stop dei bianconeri a Bari nell’ultimo turno).

Ecco il programma completo della dodicesima giornata di Serie B: