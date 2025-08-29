Serie B, apre Reggiana-Empoli: orari, programma e dove vedere la seconda giornata

Gli emiliani hanno perso all'esordio (2-1 a Palermo), i toscani hanno debuttato piegando 3-1 il Padova. Le probabili formazioni e il programma di B

Al via stasera, con l’anticipo Reggiana-Empoli, la seconda giornata del campionato di Serie B. Domani il Venezia di Stroppa va a Castellammare di Stabia, il Palermo ospita il Frosinone vittorioso all’esordio, attesa anche per Spezia-Catanzaro, una delle semifinali degli scorsi playoff. Domenica la Sampdoria visita il Sudtirol per riscattarsi dallo stop all’esordio e il Monza va a Bari. Orari, informazioni e dove vedere la seconda giornata di Serie B.

Serie B, dove vedere tutte le partite della prima giornata in diretta tv e streaming

È DAZN a trasmettere in diretta tutte le gare della Serie B 2025/26, inclusi playoff e playout. Come già accaduto con l’anticipo Pescara-Cesena della prima giornata, il match Reggiana-Empoli, che aprirà il secondo turno di campionato, sarà visibile gratuitamente su DAZN. Chi non ha ancora un account con DAZN dovrà accedere al sito dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page dovrà registrarsi gratuitamente inserendo e-mail, nome e cognome.

Per seguire tutte le altre partite della seconda giornata di Serie B sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN. La piattaforma streaming ha messo a disposizione degli utenti il pacchetto “Goal”, con il quale seguire il campionato di Serie B. È disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’annual pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano annuale dilazionato.

Chi non volesse sottoscrivere alcun abbonamento con DAZN, potrà seguire la Serie B in diretta anche su Amazon Prime Video, grazie a LaBChannel. Il canale di riferimento, il cui link è disponibile anche nella Bio di Instagram della Lega B, è gratuito per i primi sette giorni, al termine dei quali avrete la facoltà di attivare un abbonamento mensile da €9,99.

Il programma completo della seconda giornata di Serie B

Reggiana-Empoli apre il secondo turno di Serie B: appuntamento al “Mapei Stadium” alle ore 20.30. Domani sono in programma altri 5 incontri. A Castellammare, la Juve Stabia – dopo l’1-1 con l’Entella – ospita il Venezia di Giovanni Stroppa (2-1 all’esordio contro il Bari). In concomitanza il Mantova, sconfitto di misura a Monza nella giornata d’esordio, attende il Pescara, che ha floppato una settimana fa perdendo 3-1 in casa contro il Cesena.

Proprio i romagnoli parteciperanno al sabato di Serie B contro l’Entella, alla prima al “Manuzzi”. Seconda gara interna di fila per il Palermo, che dopo il 2-1 alla Reggiana spera di ripetersi contro il Frosinone, anch’esso vittorioso all’esordio (2-0 contro l’Avellino). Infine si rincontrano Spezia e Catanzaro, avversarie nella semifinale playoff dello scorso anno: i liguri hanno perso 2-0 in casa contro la Carrarese, i calabresi sono usciti indenni dalla trasferta a Bolzano (1-1).

Domenica le ultime 4 gare in programma. La Carrarese, forte dell’exploit nel derby contro lo Spezia, fa gli onori di casa al Padova. La Sampdoria, stesa dal Modena all’esordio (2-0 a Marassi), va a Bolzano. Il Bari attende la visita del Monza, mentre l’Avellino, alla seconda trasferta di fila complici i lavori di adeguamento al “Partenio-Lombardi”, cerca il riscatto al “Braglia” contro il Modena di Sottil.

Ecco il programma completo della seconda giornata di Serie B, con gli orari di tutte le partite:

Reggiana-Empoli (stasera, ore 20.30)

Juve Stabia-Venezia (sabato, ore 19)

Mantova-Pescara (sabato, ore 19)

Cesena-Entella (sabato, ore 21)

Palermo-Frosinone (sabato, ore 21)

Spezia-Catanzaro (sabato, ore 21)

Carrarese-Padova (domenica, ore 19)

Sudtirol-Sampdoria (domenica, ore 19)

Bari-Monza (domenica, ore 21)

Modena-Avellino (domenica, ore 21)

Oggi Reggiana-Empoli, le probabili formazioni

Il programma della seconda giornata di Serie B si apre stasera (ore 20.30) con l’anticipo Reggiana-Empoli. Gli emiliani hanno esordito con una sconfitta a Palermo, nonostante una discreta prestazione. L’Empoli, spinto dal baby Popov (doppietta), ha regolato la pratica Padova con un perentorio 3-1. È già il secondo confronto stagionale tra le due formazioni, che si sono affrontate anche nel primo turno di Coppa Italia: al “Castellani” l’ha spuntata l’Empoli ai calci di rigore (4-1).

Dopo aver scontato il turno di squalifica, sulla panchina dei toscani fa l’esordio in campionato Guido Pagliuca. Assente l’ultimo arrivato Nasti per squalifica. Nella Reggiana non ce la fanno Sampirisi e Girma, fuori per infortunio: Dionigi si affida alla fisicità di Gondo, alle sue spalle Tavsan (a segno a Palermo) con Portanova.

Ecco le probabili formazioni di Reggiana-Empoli:

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras; Tavsan, Portanova; Gondo. Allenatore: Dionigi.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Belardinelli, Carboni; Ilie, Ceesay; Popov. Allenatore: Pagliuca.