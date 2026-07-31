Brasiliano naturalizzato italiano, classe 2006, è un giocatore duttile e dalla struttura fisica possente, con il 1,87 m di statura . Tra i profili Under 20 più interessanti in ottica azzurra, è cresciuto nel vivaio del Palmeiras e ha collezionato successi con l’Under 17 del Verdão — due volte campionessa nazionale e vincitrice della coppa di categoria —, giocando al fianco di talenti del calibro di Endrick ed Estêvão.

La svolta nella carriera di Fellipe Jack arriva nel 2024 con il passaggio in prestito secco al Como. Dopo una prima fase in Primavera – caratterizzata da un ottimo campionato, in cui raccoglie quattordici presenze complessive – , ottiene il rinnovo del prestito e viene aggregato alla prima squadra. Sotto l’egida di Fabregas debutta il 24 novembre 2024 contro la Fiorentina e colleziona sette presenze complessive – per 116 minuti totali – , partendo anche titolare nella vittoria casalinga contro il Venezia dell’8 marzo. Nel finale di stagione torna a dare una mano alla Primavera, risultando decisivo con una doppietta nei quarti dei play-off per la promozione contro il Pescara.

La seconda stagione con i lombardi gli vale la conferma. Al termine del campionato arriva infatti l’acquisto a titolo definitivo da parte del Como, per una cifra non lontana dai due milioni, che lo lega con un contratto sino al 2028. Il giovane italo-brasiliano viene poi girato in prestito allo Spezia, ma l’avventura in bianconero dura ben poco a causa dello scarso impiego – appena 7 presenze complessive – , che porta alla risoluzione anticipata dell’accordo. In seguito, nuovamente a titolo temporaneo, si trasferisce al Catanzaro, per contribuire alla causa promozione di mister Alberto Aquilani. In Calabria le cose vanno diversamente: in soli 400 minuti raccolti in totale, riesce a realizzare due reti: la prima, ironia della sorte, proprio contro lo Spezia, e la seconda nella finale play-off contro il Monza.

Il trasferimento alla Cremonese — formalizzato sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto — rappresenta per lui la terza avventura in Serie B. In maglia grigiorossa cercherà di dare il proprio contributo all’ambizioso obiettivo del ritorno immediato in massima serie, sotto la guida del tecnico Federico Giampaolo.

Cremonese, esperienza, duttilità e promozioni: chi è Simone Pontisso

Centrocampista sopraffino, dotato di un’ottima struttura fisica – da 1,84 m – e di un’ottima visione di gioco, Simone Pontisso è ormai un profilo esperto e ben conosciuto in Serie B. Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, esordisce in massima serie con la maglia friulana il 31 maggio 2015 nella sfida contro il Cagliari.

Il primo capitolo in Serie B per il centrocampista friulano arriva nel 2016 con il trasferimento in prestito alla SPAL. Nell’incredibile anno della promozione dei ferraresi raccoglie 5 presenze in campionato e ottiene la prima realizzazione tra.i professionisti nella sfida pareggiata il 10 settembre contro l’Ascoli al Del Duca. Tuttavia, al termine della stagione, rientra a Udine, dove successivamente, a causa dello scarso impiego, viene ceduto definitivamente al Vicenza.

Il trasferimento ai veneti rappresenta uno snodo chiave per la carriera di Pontisso. In maglia biancorossa, infatti, contribuisce al rientro in Serie B del club, raccogliendo, in tre anni, 75 presenze complessive, nella quale realizza anche tre reti (tutte nella stagione 2019/2020). Nel gennaio 2022 lascia il Vicenza per trasferirsi al Pescara, dove ottiene – con 20 presenze e un gol – un’altra promozione tra i cadetti.

La stagione successiva lo porta in Calabria, nell’ambizioso progetto del Catanzaro. In giallorosso arriva un’altra soddisfazione. Infatti, a 17 anni dall’ultima volta, anche grazie ad una serie di buone prestazioni dello stesso centrocampista, i calabresi tornano tra in Serie B, vincendo anche la Supercoppa di Serie C. Il Catanzaro, di fatto, rappresenta la parabola più lunga e splendente della carriera di Pontisso. Con 141 presenze, 12 reti e una promozione sfiorata nei play-off contro il Monza, il calciatore friulano ha rappresentato una certezza costante di ottimi risultati e prestazioni nel corso di questi anni.

Il passaggio alla Cremonese segna una tappa fondamentale della sua carriera, in un club ambizioso che punta al ritorno in Serie A. Legatosi ai lombardi con un contratto triennale, il centrocampista friulano rappresenterà una risorsa duttile e preziosa per la nuova mediana grigiorossa nella corsa alla promozione.