Proli blinda Pianigiani e lascia

Il presidente dell'Olimpia Milano Livio Proli ai microfoni di basketissimo blinda Simone Pianigiani dopo l'eliminazione dai playoff di serie A: "Pianigiani è sotto contratto, andrà avanti anche la prossima stagione. Abbiamo parlato con la proprietà, una settimana fa, chi esce sono io, lui è confermatissimo. La società sta portando quelle due o tre correzioni, che avevamo dichiarato per il roster dell’anno prossimo".

"Per me è finito un ciclo – continua Proli -, nello sport è così. Migliorerà il presidente, sarà un uomo di sport che si dedicherà tutti i giorni alla squadra. Pianigiani ed i ragazzi avranno un valore aggiunto importante".

Su Mike James: "Torna a casa con un premio personale di Eurolega, ma la squadra non ha raccolto nulla, se non la Supercoppa. E’ una lezione per la stagione prossima. I pochi ritocchi che faremo saranno orientati a ribilanciare una cultura di squadra, dove talento ne abbiamo anche troppo, bisogna portar dentro più cazzimma, personalità e ruvidezza".

SPORTAL.IT | 03-06-2019 07:44