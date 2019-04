Proli non conferma l'addio

Il presidente dell’Olimpia Milano Livio Proli ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha commentato le voci su un possibile addio al proprio incarico: "Sono un presidente a tempo pieno fino a fine stagione. Poi, come ogni anno, incontrerò il Sig. Armani con cui decideremo insieme cosa fare per quanto riguarda la mia persona. Nel frattempo, il progetto Olimpia non presenta nessuna incertezza o zone d'ombra. La programmazione del prossimo triennio è già stata pianificata all'insegna della continuità: risorse, roster, staff tecnico e capo coach, tutto godrà di grandissima stabilità".

E in caso di distacco? "Chi mi sostituirà, per sgombrare il campo dalle mille voci – ha proseguito – sarà designato nel solco di ciò che è stato costruito sinora" ha concluso Proli.



SPORTAL.IT | 09-04-2019 09:44