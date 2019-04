Proli via, Petrucci dice la sua

Gianni Petrucci, con il Corriere dello Sport, si è soffermato anche sul probabile addio di Livio Proli alla presidenza dell’Olimpia Milano.

"Sarebbe un grande dispiacere, se davvero dovesse dire addio al basket – ha detto il presidente della Fip -: con lui ho sempre avuto un rapporto schietto e chiaro. Quando ha potuto, è sempre intervenuto in favore della Federazione. Su alcuni punti abbiamo però avuto idee diverse. Non ho per esempio condiviso la sua affermazione secondo cui giocatori italiani non possono giocare in Eurolega: la respingo perché possono eccome, se mandati in campo. I nostri non sono inferiori a tanti altri. Non so in base a cosa la pensi così".

SPORTAL.IT | 25-04-2019 11:16