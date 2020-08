Promozione in casa Juve: Zauli guiderà l'Under 23

Lamberto Zauli alla guida della Juventus Under 23. Decisione presa nelle ultime ore dagli uomini della Continassa che, senza propendere per ulteriori scossoni, hanno deciso di ottimizzare quanto di ottimo già presente in casa.

L’eredità di Fabio Pecchia, dunque, passa al 49enne tecnico romano, fresco di eliminazione dalla Youth League con la Primavera. Apprezzato sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista umano, l’ex calciatore – tra le altre squadre – di Palermo e Bologna, è ora chiamato ad affermarsi in Serie C.

Zauli lavorerà a stretto contatto con Marco Storari, rientrato nel capoluogo piemontese in qualità di supervisore dell’Under 23, ruolo ricoperto fino a qualche giorno fa (con ottimi risultati) da Filippo Fusco.

Una lunga gavetta per il prossimo tecnico dell’Under 23: Bellaria Igea Marina, Fano, Reggiana, Real Vicenza, Pordenone, Santarcangelo, Termoli, Empoli e, appunto, Juventus. Prima in Primavera, ora in un passaggio successivo. Insperato, considerando che il ruolo sarebbe dovuto toccare ad Andrea Pirlo, ma accettato con grande felicità e convinzione.

OMNISPORT | 19-08-2020 15:25