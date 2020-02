Prost ricorda Senna: da rivale a confidente

Alain Prost, nel corso di una serata che lo ha visto protagonista al teatro Olympia, a Parigi, ha parlato anche di Ayrton Senna, di cui era stato a lungo rivale in Formula 1.

"Dalla fine del 1993 Ayrton ha iniziato a dialogare con me – ha raccontato -. Mi chiamava una o due volte a settimana, a volte senza un motivo particolare, a volte anche per dei consigli. E' successo per mesi, fino alla tragedia di Imola. Si era creato un rapporto che mai avrei pensato potesse instaurarsi, siamo diventati amici. Ho di lui un ricordo incredibile".

"Quando Ayrton è venuto a parlarmi prima del Gran premio di Imola era molto contrariato per le questioni legate alla sicurezza" ha aggiunto Prost.

SPORTAL.IT | 10-02-2020 17:02