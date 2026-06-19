Protti leader dentro e fuori dal campo: dall’amico Lucarelli ai rivali del Pisa, il calcio italiano celebra il bomber scomparso

I compagni di squadra, i club in cui ha giocato e quelli avversari: tutti indicano l’ex attaccante come un esempio da seguire

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Igor Protti se n’è andato, ma più che piangerlo il calcio italiano lo celebra come esempio, come leader dentro e fuori dal campo: il bomber ha lasciato il segno in ex compagni e avversari, da Cristiano Lucarelli, suo storico compagno d’attacco al Livorno, fino agli storici rivali del Pisa.

Protti un esempio per Lucarelli

Ha segnato tanto in carriera, Igor Protti, ma nel giorno della sua morte il calcio italiano lo ricorda, più che per le prodezze in area di rigore, per l’esempio che è stato capace di dare dentro e fuori dal campo. Calciatore talentuoso e corretto, una volta colpito dal cancro Protti ha vissuto la malattia con dignità e carattere, come sottolineato da Cristiano Lucarelli, il partner d’attacco con cui al Livorno segnò valanghe di gol tra serie B e serie A.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Igor è stato un esempio – ha detto Lucarelli al Corsera – il modo in cui ha affrontato la malattia è stato un insegnamento per tutti noi e quando ha accompagnato sua figlia all’altare qualche settimana fa è stato come se ci volesse dire che la vita va vissuta pienamente fino al termine dei nostri giorni”.

Il ricordo di Amelia

E di esempio parla anche il campione del mondo Marco Amelia, che di quel Livorno era il portiere. “Sei stato per tutti noi una guida, un trascinatore in quei momenti in cui c’era da fare uno sforzo in più – ha scritto sui social Amelia – Sei stato un fratello maggiore che aveva sempre una parola di aiuto e supporto, sei stato un esempio come compagno di squadra come uomo e come calciatore. A noi più giovani ci hai accompagnato sempre per diventare ragazzi e calciatori migliori”.

Il commosso omaggio del Livorno

Tra gli omaggi più toccanti, c’è proprio quello del Livorno. “Ci sono persone che appartengono ad una squadra. E poi ci sono persone a cui una squadra appartiene – si legge nella nota del club amaranto -. Igor era Livorno. Lo era in campo, fuori dal campo, nei giorni belli e in quelli difficili. Oggi se ne va un uomo che ha lasciato un segno che il tempo non cancellerà. Non servono parole grandi. Basta il suo nome. Ciao Igor“.

Re dei bomber in A, B e C

Al Protti calciatore ha fatto riferimento anche la Figc, che nella nota dedicata alla morte dell’ex attaccante ha ricordato come sia stato, insieme a Dario Hubner, “l’unico calciatore capace di laurearsi capocannoniere nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C1”. Protti conquistò il titolo di re dei bomber della serie A nel ’96, con la maglia del Bari: anche Giovanni Loseto, ex capitano di quella squadra, ha voluto ricordare sui social l’attaccante scomparso: “Riposa in pace, guerriero”.

I post di Lazio e Napoli

“Ciao Igor”, è il saluto dedicato a Protti dalla Lazio, con cui segnò 7 reti nella stagione ’96’-’97. L’anno dopo passò al Napoli, vivendo un’annata sfortunata: realizzò appena 4 reti e non riuscì a evitare la retrocessione degli azzurri in B. Nonostante ciò, Protti ha lasciato un ricordo felice nel club e tra i tifosi partenopei. In un post della società di De Laurentiis Protti viene descritto come “un simbolo straordinario e indimenticabile bomber del calcio italiano”.

I rivali del Pisa

Infine, impossibile non citare l’omaggio del club rivale per antonomasia del Livorno: il Pisa. Protti era tra i rivali più odiati: contro il Pisa segnò 4 gol in 12 partite in serie C, con lui come avversario i nerazzurri riuscirono a vincere il derby soltanto in 2 occasioni. Eppure per il Pisa Protti è “simbolo di una rivalità fatta di passione e rispetto reciproco ed esempio di resilienza contro le avversità della vita”.