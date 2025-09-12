Protti peggiora, il tumore ha aggredito anche le vertebre: come sta l'ex bomber

L'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Napoli costretto a ricorrere anche alla radioterapia dopo otto sedute di chemio, il post toccante sui social

Ha scelto di raccontare la sua malattia passo dopo passo, Igor Protti. Conquistato dall’affetto dei tifosi, che sin dal primo giorno gli hanno manifestato piena solidarietà in tuttti i modi possibili – dai messaggi social agli striscioni sotto l’ospedale – l’ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Napoli ha sempre tenuto aggiornato tutti sul suo profilo Instagram ed oggi sono arrivate novità poco piacevoli.

La partita giocata partendo da 0-3

“Da giugno il mio mondo è stravolto – aveva confessato di recente – Quando guardo le persone a cui voglio bene, la mia famiglia, e vedo nei loro occhi la sofferenza. Sapere che posso far soffrire queste persone è il mio cruccio maggiore. Alcuni giorni sono più facili, altri molto più difficili. Ho paura e non ho nessun problema ad ammetterlo. La paura è un sentimento naturale, ti aiuta nella sopravvivenza. È vero, magari da fuori mi hanno sempre visto come un guerriero indistruttibile, ma sono un uomo e ho sempre avuto le mie debolezze. Anche quando ero calciatore, ma questa è una paura diversa. Questa è una partita infame. Io giocavo partite che iniziavano 0-0 e potevo guardare in faccia il mio avversario. Con lealtà, ma lo guardavo. Qui non lo posso vedere e sono entrato in campo in ritardo, sul 3-0 per lui. Ma ora sono qui e provo a recuperare questo 3-0″.

Come sta ora Protti

Oggi l’ex bomber ha informato sui social che le sue condizioni si stanno aggravando ma ha voluto comunque ringraziare ancora una volta tutti i tifosi che continuano a stargli vicino: “Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto! I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete MERAVIGLIOSI! “.

La commozione del web

Tantissimi i commenti dei tifosi: “Coraggio amico mio, guarda che siamo tutti con te” e poi: “Meriti tutto l’affetto del mondo Igor, siamo tutti con te” e anche: “Pure l’Inter era andata in vantaggio con Roberto Carlos, e poi invece quello che ci si ricorda è il tuo gol decisivo da fuori area“, oppure: “Dai Igor la curva nord di Bari ti aspetta per un altro goal”.

C’è chi scrive: “Igor sei stato e sei ancora il mio idolo…in un BARI-Juventus ero in sala stampa, ricordo mio zio che mi disse: guarda c’è Vialli, Ravanelli, Del Piero e Lippi vai che ti faccio la foto…ma me non interessava…aspettavo solo te…poi finalmente sei arrivato e mi hai anche accarezzato…non ho piú parlato per un giorno” e poi: “Non sei solo Igor, con la tua grinta ed il nostro calore riusciremo a vincere anche questa, forza Re Igor” e ancora: “L’ospite gioca a casa tua… fagli una doppietta e rimandalo da dove è venuto! Forza Grande Igor facci gioire ancora una volta ”

L’affetto dei fan è sconfinato: “Ci sono passato anch’io e quando stavo male tu e Lucarelli mi avete portato la maglia del Livorno con tutte le firme non me lo scorderò mai . Comunque dopo 2 anni sono tornato a giocare a calcio e mi sono aperto il mio negozio da parrucchiere quindi mai mollare bomber ti mando un abbraccio grande e vinci questa battaglia io tifo per te” e infine: “Dai Igor …. La strada è in salata ma tu ce la devi fare!”.