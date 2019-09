Prova tv per Ronaldo, la richiesta fa il giro del web

Galeotto fu il calcetto e chi lo scoccò. Sta facendo il giro del web da qualche ora un video che immortala Cristiano Ronaldo in un particolare momento della partita contro la Spal. L’asso portoghese della Juventus si è reso protagonista di un gesto poco edificante nei confronti di un avversario e per molti questa sua caduta di stile potrebbe pregiudicarne la partecipazione a Inter-Juve.

Il calcetto – Ma cosa ha combinato Ronaldo? Semplicemente, ha rifilato un calcetto a Vicari dopo che entrambi avevano vanamente inseguito un pallone diretto sul fondo. Il portoghese, senza alcuna motivazione apparente, ha assestato un piccolo calcio al suo avversario, provocandone la caduta a terra. L’arbitro non si è accorto di nulla. Qualcuno spera che se ne accorga il giudice sportivo.

La richiesta – A gettare benzina sul fuoco delle polemiche sono soprattutto i siti sportivi napoletani. Uno di questi, Areanapoli.it, si lancia in un atto d’accusa circostanziato nei confronti del portoghese: “Un calcetto assolutamente evitabile, un atteggiamento davvero fuori luogo. Ronaldo poteva non sono frenare, ma evitare del tutto l’impatto. Ci sarebbe eventualmente spazio per la prova tv visto che l’arbitro ed i suoi collaboratori pare non se ne siano accorti per niente? La tecnologia e i regolamenti ci sono solo seconda dei casi o sempre?”.

La difesa d’ufficio – Anche il sito Ilbianconero.com legge Areanapoli, tanto che immediata è arrivata la replica. Solito vittimismo, nessuna infrazione del regolamento, nessun rischio per Ronaldo: così, in sintesi, si può riassumere la modalità con cui il sito di riferimento del tifo bianconero liquida la faccenda: “Lamentele su lamentele, anche quando non c’è traccia di violazioni di regolamento. Da Napoli nella serata di oggi è arrivata l’ennesima polemica diretta al mondo Juve“.

Il popolo del web – Sul web, però, molti stanno approfondendo la faccenda. “Si è sempre detto che Ronaldo sarebbe un asso anche nel calcetto e…lo ha dimostrato”, ironizza Paolo. “Inutile dire che in diretta i due telecronisti hanno fatto finta di niente”, osserva indignato Nunzio. “Ronaldo squalificato per questo calcetto alla vigilia di Inter-Juve? Non succederà mai, purtroppo”, prende atto rassegnato Michele.

SPORTEVAI | 29-09-2019 09:11