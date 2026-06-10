Provedel all’Inter, la coppia di portieri con Martinez fa tremare i tifosi: “Follia pura, meglio Sommer”

Marotta e Chivu hanno deciso: lo spagnolo sarà promosso titolare, mentre il 32enne della Lazio farà da secondo. Ma la strategia della società spaventa il popolo nerazzurro

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L’Inter è sempre più vicina a Ivan Provedel. L’incontro tra il suo agente, Gianni Rava, e il club nerazzurro conferma una trattativa ormai avviata, anche se manca ancora l’intesa con la Lazio. Beppe Marotta è convinto di affidare l’eredità di Yann Sommer a Josep Martinez, con il portiere classe 1994 a fare da vice e chioccia. Una strategia che non convince i tifosi, come dimostra il malumore che cresce sui social.

Provedel all’Inter: a che punto è la trattativa

Oggi, mercoledì 10 giugno, il procuratore di Provedel, Rava, è stato avvistato nella sede dell’Inter. Secondo quanto filtra, è stato raggiunto l’accordo su durata del contratto e ingaggio: sì a un triennale da 1,5 milioni più bonus a stagione. Ora Marotta dovrà trovare l’intesa con Lotito. I nerazzurri non sembrano intenzionati a superare i 3 milioni per il cartellino del 32enne, in scadenza di contratto nel 2027, mentre il presidente della Lazio punta a una valutazione più alta.

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Inter, Martinez e Provedel: i nuovi portieri di Chivu

Dopo due stagioni vissute all’ombra di Sommer, Josep Martinez sarà promosso titolare. A 28 anni, l’ex Lipsia e Genoa è chiamato a dimostrare di essere all’altezza della porta della squadra campione d’Italia. Nelle 11 occasioni complessive concesse da Chivu tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana, lo spagnolo ha sempre risposto presente. Ora, però, lo attende anche il palcoscenico della Champions League. È proprio nella massima competizione europea che Provedel ha trovato il gol che lo ha reso celebre, nella sfida tra Lazio e Atletico Madrid entrata nella storia. L’esperienza del portiere biancoceleste dovrebbe servire da supporto al futuro compagno di reparto, anche se le ultime due stagioni non sono state particolarmente brillanti.

I tifosi contro il piano di Marotta: “Meglio Sommer”

Probabilmente la scelta di puntare su un portiere low cost è legata alla volontà del club di viale della Liberazione di concentrare investimenti importanti in altri reparti, a partire da Palestra, finito nel mirino del Manchester City, fino a Nico Paz. Una linea che, però, non convince i tifosi. “Martinez non è un portiere di prima fascia come serve all’Inter, secondo me è un errore affidargli la porta”, scrive Mimmo su Facebook. “Provedel non è da Inter nemmeno per fare il secondo. Per giocare da noi Lotito dovrebbe pagarci”, commenta Fabietto. Per Enrica si tratta di “follia pura”, mentre Alessandro non ha dubbi: “Meglio Sommer seduto”. Giuseppe, invece, esprime perplessità: “Questa non è una coppia che mi lascia tranquillo. Servirebbe un portiere esperto, uno alla De Gea”.