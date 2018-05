PS4, la piattaforma più redditizia secondo il report Ubisoft

PS4 si conferma la console più proficua. Lo rivela Ubisoft in un rapporto finanziario pubblicato nei giorni scorsi, che fa riferimento all’ultimo quarto dell’anno fiscale 2017-2018 (concluso alla fine dello scorso marzo). Nell’elenco stilato dall’editore francese seguono Xbox One (con il 23%), PC (21%), Nintendo Switch (5%), i dispositivi mobile (7%) e le piattaforme old gen (1%). Se consideriamo il mercato per Regione, primo fra tutti è il Nord America (45%), segue l’Europa (35%) e poi il Resto del Mondo (20%).

Un bilancio dunque sopra le aspettative, con vendite oltre 1.7 milioni di euro e una crescita nell’anno del 18%. Ubisoft può vantare un’ottima performance dei suoi titoli, soprattutto grazie alle vendite di Far Cry 5 e Assassin’s Creed: Origins, con numeri da record. Anche la presenza online ha dato grandi risultati: 30 milioni di utenti registrati per Rainbow Six: Siege, 20 milioni per Tom Clancy’s: The Division e 10 milioni per Tom Clancy’s: Ghost Recon Wildlands.

Ubisoft: un po’ di storia e un nuovo titolo in arrivo

Fondata dai fratelli Guillemot nel 1986 a Carentoir e conosciuta fino al 2003 come Ubi Soft Entertainment, è un’impresa francese che sviluppa e pubblica videogiochi, con sede centrale a Montreuil, nella regione dell’Île-de-France, e filiali in oltre 26 paesi. Proprio per questo la scelta del nome “Ubi”, dal termine “ubiquité” (ubiquità).

Oltre a The Division 2, Ubisoft ha recentemente annunciato che entro marzo 2019 pubblicherà un nuovo titolo di un franchise di proprietà. Ancora non sappiamo di quale franchise si tratti, probabilmente non è “Skull & Bones” e nemmeno “The crew“, come d’altronde è escluso anche Far Cry, che ha visto la pubblicazione del quinto capitolo solo lo scorso marzo.

Non ci resta che attendere e sperare che Ubisoft sveli presto il nome del nuovo videogioco.

HF4 | 22-05-2018 09:08