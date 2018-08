PS4, Spider-Man: a pochi giorni dal lancio nuovo trailer e novità

Come vi abbiamo già raccontato la scorsa settimana, Marvel’s Spider-Man uscirà il prossimo 7 settembre su PS4. A pochi giorni dal lancio del titolo firmato Insomniac Games, è stato pubblicato un nuovo trailer della serie “Just the Facts“: si tratta di diverse scene di gameplay in cui è possibile vedere l’Uomo-Ragno destreggiarsi e le modalità che ha a disposizione per combattere i criminali di New York.

Nel video, oltre a un particolare che gli appassionati del fumetto riconosceranno senza esitazione (stiamo parlando del nome che Spider-Man suggerisce a J. Jonah Jameson durante una telefonata), emergono nuovi dettagli sulla ‘traccia’ creata dagli sviluppatori per il videogioco.

Nel trailer avviene una discussione tra Peter e l’ex direttore del Daily Bugle, con l’apparizione di una serie di personaggi, sia quelli che Spider-Man ha aiutato sia i nemici che dovrà affrontare in questa nuova edizione.

Questa però non è l’unica novità legata al titolo targato Insomniac Games: da Twitter, infatti, trapela un’informazione sulla possibile durata di Spider-Man. E l’autore del ‘cinguettio‘ è una fonte certa… si tratta di James Stevenson, il community director del team di sviluppo, in risposta a un fan:

“La media dei nostri beta tester è di 20 ore a difficoltà standard, ma alcuni ci hanno messo molto di più seguendo tante delle missioni/attività secondarie”.

Facendo una stima, dunque, per portare a termine il gioco a difficoltà normale, i player potrebbero metterci anche 20 ore, naturalmente senza dedicarsi troppo alle missioni e alle attività secondarie.

E voi quanto tempo ci metterete?

HF4 | 30-08-2018 08:30