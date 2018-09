PSG, Al Khelaifi: "Spero che il Real ci rispetti"

Intervistato da Marca, Al Khelaifi, numero uno del PSG, ha toccato diversi punti, in particolare ha invitato tutti i club, il Real Madrid in particolare, a comportarsi bene negli affari di mercatoi: "Le voci del Real su Neymar? Non è giusto che altri club parlino con i nostri giocatori. Abbiamo una buona relazione con il Real e dicono che ci rispettano. Speriamo sia vero".

Una battuta proprio su Neymar: "Sicuramente questo sarà il suo anno, è felice e motivato". Il presidente del PSG parla anche di Buffon: "E' una leggenda. Per noi, è un motivo di orgoglio che difenda la nostra porta".

SPORTAL.IT | 14-09-2018 07:30