Psg, Areola avvisa Buffon

Il giorno della verità per Gigi Buffon sarà quello in cui la Uefa delibererà in merito alla possibile squalifica per l’ex portiere della Juventus, che rischia uno stop a tempo dopo l’espulsione subita a Madrid nell’ultima gara in Champions con la maglia bianconera e le successive dure parole rivolte nel post-gara all’arbitro Oliver.

Dietro al rinvio della chiusura della trattativa con il Paris Saint-Germain sembra esserci proprio l’attesa per una sentenza che potrebbe condizionare il finale di carriera di Buffon, comunque atteso a Parigi da una concorrenza temibile, quella di Alphonse Areola. Il francese di origini filippine, nel giro della Nazionale francese, ha infatti le idee chiare sul proprio futuro, come dichiarato al canale ufficiale del club campione di Francia.

Di alternanza tra i pali nella prossima stagione non se ne parlerà neppure…: "Se c'è la possibilità di continuare a giocare nel Paris Saint-Germain, non esiterò a farlo – ha detto Areola, nel mirino di Napoli e Roma – Il mio obiettivo è quello di continuare a giocare, vincere trofei e crescere con questo club. Sono andato in prestito per tre stagioni per attendere il mio momento. Adesso il titolare sono io".



SPORTAL.IT | 04-06-2018 20:50