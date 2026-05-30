Psg-Arsenal, dove vedere in streaming e in chiaro la finale di Champions, formazioni e perché l’orario è insolito

PSG e Arsenal si contendono il trofeo più prestigioso nella finale di Budapest. Dove seguire il match, le probabili formazioni e perché si gioca alle 18.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La finale di Champions League 2025-2026 mette di fronte Paris Saint-Germain e Arsenal in una sfida che promette spettacolo e grande intensità. Allo stadio Puskás Aréna di Budapest si affrontano i campioni in carica francesi e i Gunners, tornati all’ultimo atto della competizione dopo vent’anni. L’incontro sarà seguito da milioni di tifosi in tutto il mondo e presenta diverse novità rispetto alle precedenti edizioni. Tra queste spicca il calcio d’inizio fissato alle ore 18, una scelta che ha fatto discutere appassionati e addetti ai lavori. Ecco dove vedere la partita, le probabili formazioni e le ragioni dietro questo cambiamento storico.

Dove vedere PSG-Arsenal in diretta streaming e in TV

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, che detiene i principali diritti televisivi della competizione europea. Gli abbonati potranno seguire la sfida sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, oltre che attraverso le piattaforme di streaming Sky Go e NOW. Per chi non dispone di un abbonamento non sarà possibile assistere alla gara in tempo reale gratuitamente. La partita rappresenta infatti uno degli eventi più prestigiosi del calendario calcistico internazionale e resta uno dei contenuti di punta dell’emittente satellitare.

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Finale di Champions in chiaro: quando va in onda su TV8

Una buona notizia arriva comunque per gli appassionati che desiderano vedere la partita senza sottoscrivere alcun abbonamento. Sky ha infatti deciso di trasmettere la finale in chiaro su TV8, ma soltanto in differita. L’appuntamento è fissato per le ore 21 sul canale numero 8 del digitale terrestre, alcune ore dopo il termine dell’incontro. Si tratta di una soluzione già sperimentata in passato dall’emittente per alcune gare europee e che consente a un pubblico più ampio di assistere all’evento. La scelta resta discrezionale, dal momento che in questa finale non sono coinvolte squadre italiane.

Le probabili formazioni di PSG e Arsenal

Sul piano tecnico, sia Luis Enrique sia Mikel Arteta dovrebbero affidarsi al collaudato 4-3-3, modulo che garantisce qualità offensiva e pressing alto. Il PSG recupera due elementi fondamentali come Achraf Hakimi e Ousmane Dembélé, pronti a partire dal primo minuto. L’Arsenal risponde con una formazione ricca di talento, guidata da Rice, Odegaard e Saka, anche se deve fare i conti con alcune assenze pesanti. Le probabili scelte vedono Safonov tra i pali per i francesi e Raya in porta per gli inglesi, in una sfida che si preannuncia equilibrata e ricca di occasioni da gol.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Zaire-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Perché la finale si gioca alle 18 e non alle 21

La vera novità dell’edizione 2025-2026 riguarda però l’orario del calcio d’inizio. La UEFA ha deciso di avviare un esperimento senza precedenti, anticipando la finale alle ore 18 rispetto al tradizionale appuntamento delle 21. L’obiettivo è rendere l’evento più accessibile a livello globale, favorendo la visione in diversi fusi orari e consentendo ai tifosi di vivere la giornata della finale in modo differente. Secondo il presidente Aleksander Ceferin, questa soluzione permette anche di concludere la manifestazione prima, persino in caso di tempi supplementari o rigori, lasciando più spazio ai festeggiamenti e alle celebrazioni post-partita. La finale di Budapest rappresenterà quindi un importante banco di prova per capire se questa scelta potrà diventare una consuetudine anche negli anni futuri.