Psg-Arsenal, moviola: più di una macchia sulla finale, caso mai visto prima con Nuno Mendes

La prova dell’arbitro Siebert alla Puskas Arena di Budapest nella finale di Champions League ganalizzata al microscopio, 6 giocatori ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non ha convinto tutti la prova dell’arbitro tedesco Siebert nella finale di Champions: forti dubbi su un rigore negato ai supplementari e sulla gestione dei cartellini. Vediamo cosa è successo alla Puskas Arena di Budapest.

Psg-Arsenal, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 6′ il gol di Havertz che sblocca il match. Al 16′ proteste per un tocco di mano in area di Saka: Siebert fa cenno di proseguire e il VAR non lo richiama al monitor. Al 31′ cosa mai vista: Nuno Mendes è rimasto a terra per un minuto intero nell’area dell’Arsenal, ma i suoi compagni hanno continuato a giocare dentro i 16 metri. Si è ripreso poi il portoghese. Prima del riposo piccolo giallo: Siebert concede l’angolo agli inglesi ma poco dopo fischia la fine, aveva infatti concesso 6′ di recupero che erano scaduti, aveva invano atteso che Saka si sbrigasse ma visto che perdeva tempo ha mandato tutti negli spogliatoi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rigore su Kvara

Primo giallo al 47′ e il motivo è sempre lo stesso: è per Mosquera, che ha perso troppo tempo prima di battere una rimessa laterale. Al 54’ ammonito anche Saka per fallo su Douè. Al 62′ Kvaratskhelia chiede e ottiene l’uno-due da Dembélé e viene steso in area da Mosquera, per Siebert è rigore, proteste dei francesi che chiedevano il secondo giallo per Mosquera. Penalty confermato anche dal Var dopo un breve check. e dal dischetto segna Dembelè. Al 67′ si fatica a riprendere a giocare per i molti bengala buttati in campo dai tifosi parigini.

Al 96′ giallo a Joao Neves per un fallo su Havertz!. Dopo 6’ di recupero, diventati 8’, si va ai supplementari. Al 98′ ammonito Gyokeres per un fallo su Ramos. Al 102′ Madueke scappa via a Nuno Mendes, contatto più che dubbio in area: Siebert fa cenno di proseguire tra le proteste dei gunners che chiedevano l’intervento del Var. Ammonito Rice per proteste, così come Arteta. Al 118′ ammonito Nuno Mendes per un fallo su Madueke. Finiscono 1-1 anche i supplementari, la Champions si decide ai rigori.

La rabbia di Arteta

Deluso e arrabbiato a fine gara il tecnico dell’Arsenal Arteta che si lamenta dell’arbitraggio: “C’è la questione dei rigori: quello dato per fallo di Mosquera, quello non dato su Madueke. Non capisco perché uno può essere rigore e l’altro no, per me poteva esserlo tranquillamente”.

Chi è l’arbitro Siebert

Nato a Berlino il 4 maggio 1984 Daniel Siebert è stata la scelta per la finale di Champions Il fischietto tedesco – che svolge la professione di insegnante di geografia in una scuola, dopo aver studiato scienze dello sport da ragazzo – comincia ad arbitrare molto giovane, nel 1998, ma riesce a raggiungere la massima lega nel 2012. Solo tre anni più tardi, nel 2015, diventa un arbitro Fifa. Da allora, la sua crescita è stata inarrestabile: le tre direzioni agli Europei 2021, la promozione nel gruppo élite degli arbitri Uefa, la chiamata per i Mondiali in Qatar e tante gare internazionali di prestigio. E’ stata la a sua prima finale in una competizione per club UEFA. In questa stagione ha arbitrato nove partite di Champions League, tra cui l’andata dei quarti di finale tra Sporting e Arsenal e la semifinale di ritorno tra Arsenal e Atlético de Madrid. Ha inoltre diretto la semifinale di Europa League 2025 tra Manchester United e Athletic Club. Ha arbitrato due partite agli Europei 2024 e tre partite agli Europei 2020.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn con lo svizzero Schärer IV uomo, Dankert al Var e Schröder all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mosquera, Saka, Joao Neves, Gyokeres, Rice, Nuno Mendes