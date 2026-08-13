Psg-Aston Villa, moviola: l’arbitro cacciato dal Mondiale non vede tre rigori e un gol valido, lo salva Di Bello al Var

La prova dell’arbitro Artan a Salisburgo nella supercoppa Europea analizzata ai raggi X, il fischietto somalo ha ammonito solo due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era stato riabilitato e risarcito dall’Uefa con questa designazione dopo l’umiliazione e la delusione di essere stato mandato a casa senza poter partecipare ai Mondiali per fumosi problemi legati alle immigrazioni dalla Somalia e perché sospettato di avere “collegamenti con presunti membri di un’organizzazione terroristica”, il che lo rendeva non idoneo all’ingresso negli Usa ma come se l’è cavata a Salisburgo l’arbitro somalo Omar Artan? La prova generale è stata buona ma pesano tre episodi dubbi su rigori non concessi al Psg e il gol annullato a Douè per un fuorigioco inesistente che è stato però smascherato dall’italiano Di Bello al Var. Vediamo cosa è successo.

Psg-Aston-Villa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 20′ il primo gol del Psg: la sblocca Kvaratskhelia su assist di Douè con un potente destro sul primo palo. Primo caso dubbio al 25′: Kvaratskhelia è scatenato, lo ferma energicamente Joao Gomes in area ma per l’arbitro è tutto regolare. Stessa scena al 40′: Kvaratskhelia toglie palla a Buendia al limite dell’area e subisce un calcio, ma l’arbitro lascia correre . Il pari degli inglesi al 46′: cross di McGinn da destra e Madjo la tocca al volo di sinistro sotto la traversa anticipando il difensore diretto.

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Di Bello decisivo al Var

Al 47′ ancora proteste dei francesi, Doué viene atterrato in area ma l’intervento viene giudicato non falloso. Primo giallo al 52′: è per Pau Torres. Al 62′ segna ancora il Psg con Douè ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Var Di Bello interviene e la decisione viene modificata: l’attaccante è tenuto in gioco da Cash ed era in posizione regolare al momento del lancio. Gol valido. Al 63′ ammonito Joao Gomes che ha interrotto fallosamente un contropiede avversario. Dopo 5′ di recupero finisce 2-1 per il Psg.

I precedenti tra le due squadre

L’unico precedente tra le due squadre risaliva ai quarti di finale della Champions League 2024/25, quando il Paris si qualificò in semifinale vincendo 5-4 tra andata e ritorno. La formazione allenata da Enrique vinse 3-1 all’andata a Parigi grazie ai gol di Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia e Mendes, ma perse 3-2 nel ritorno

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Liban Ahmed, gibutiano, e Stephen Yiembe, keniota con IV ufficiale lo sloveno Rade Obrenovic, l’italiano Marco Di Bello al Var e lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernández all’Avar l’arbitro del match ha ammonito due giocatori: Pau Torres e Joao Gomes.