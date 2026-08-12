Psg-Aston Villa, dove vedere la Supercoppa Europea: orari, probabili formazioni e arbitro

Il palinsesto e tutte le info sulla finale tra i parigini e gli inglese: come seguirla in diretta e le possibili scelte dei due allenatori

Tutto pronto per una Supercoppa UEFA dal grande fascino. Da una parte il PSG, fresco protagonista ai massimi livelli del calcio europeo e vincitore della Champions League; dall’altra l’Aston Villa, pronto a giocarsi il trofeo con l’ambizione di sorprendere i campioni parigini dopo la conquista dell’Europa League. La sfida mette in palio il primo titolo europeo della nuova stagione e promette spettacolo, tra stelle, giovani talenti e qualche assenza pesante.

Dove vedere Psg-Aston Villa

PSG-Aston Villa, sfida valida per la Supercoppa UEFA, sarà trasmessa in Italia in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Il calcio d’inizio è previsto per mercoledì 12 agosto alle ore 21:00. Per chi possiede un abbonamento Sky compatibile, la partita sarà inoltre disponibile tramite Sky Go. Anche NOW richiede il relativo Pass Sport per accedere alla diretta. Non è prevista una trasmissione gratuita in chiaro in Italia.

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Psg-Aston Villa, le probabili formazioni

Luis Enrique dovrebbe confermare un PSG giovane e rimaneggiato, con Safonov favorito tra i pali. In difesa spazio a Pacho e Marquinhos al centro, con Hakimi sulla destra e Nuno Mendes sulla corsia mancina. In mediana dovrebbero agire Vitinha, Dro Fernandez e João Neves, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Mbaye, Kvaratskhelia e Mayulu. Le indicazioni della vigilia confermano la disponibilità dell’intero gruppo parigino, anche se diversi giocatori stanno ancora recuperando la condizione dopo il Mondiale.

Situazione decisamente più complicata per l’Aston Villa. Emery deve fare i conti con una rosa ridotta dagli infortuni e dalle assenze legate alla preparazione post-Mondiale. Tra gli indisponibili figurano Manzambi e Onana, mentre Leon Bailey non dovrebbe essere a disposizione. L’undici ipotizzato vede Bizot in porta, con una linea difensiva formata da Matty Cash, Pau Torres,Lindelöf e Maatsen. A centrocampo dovrebbero trovare spazio João Gomes Kamara e il capitano McGinn, mentre in avanti sono attesi Garnacho e Buendía, con Abraham candidato a guidare l’attacco.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Dro Fernandez, João Neves; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Aston Villa (4-3-3): Marco Bizot; Matty Cash, Pau Torres, Victor Nilsson Lindelöf, Ian Maatsen; João Gomes, Boubacar Kamara, John McGinn; Alejandro Garnacho, Tammy Abraham, Emiliano Buendía. Allenatore: Emery.

L’arbitro della Supercoppa: il riscatto di Omar Abdulkadir Artan

Omar Abdulkadir Artan è un nome che molti appassionati hanno imparato a conoscere durante le vicende legate ai Mondiali 2026. L’arbitro somalo, infatti, era stato selezionato per la rassegna iridata, ma non ha potuto prendere parte al torneo dopo che gli è stato impedito l’ingresso negli Stati Uniti. A distanza di poche settimane, però, per lui è arrivato un importante riconoscimento: la UEFA lo ha scelto per dirigere la Supercoppa Europea 2026 tra PSG e Aston Villa. Una designazione dal forte valore simbolico, visto che Artan diventerà il primo arbitro non europeo a dirigere una finale di Supercoppa UEFA.

Questa la squadra arbitrale completa, con anche Di Bello protagonista:

Arbitro: Omar Abdulkadir Artan (SOM)

Assistenti arbitrali: Liban Abdoulrazack Ahmed (DJI) – Stephen Eleazar Onyango Yiembe (KEN)

Quarto uomo Rade Obrenovič (SVN)

Video Assistant Referee: Marco Di Bello (ITA)

Assistente Video Assistant Referee: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)