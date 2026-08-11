PSG, Luis Enrique guarda oltre la Supercoppa: vuole il record del Real Madrid. La scelta a sorpresa sul pallone d’oro

Il tecnico spagnolo anticipa la sfida contro l’Aston Villa che assegna il primo trofeo internazionale della stagione del calcio europeo: “Abbiamo voglia di continuare a vincere”

La stagione del calcio europeo entra nel vivo e lo fa assegnando il primo trofeo. Mercoledì 12 agosto si gioca la Supercoppa Europea con il PSG di Luis Enrique che sfida l’Aston Villa. Un match che vede i francesi come favoriti ma è ancora calcio d’agosto e dunque le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il tecnico spagnolo però sembra avere piena fiducia nella sua squadra.

La voglia di continuare a vincere

Il PSG non vuole fermarsi anche se le prime gare di una stagione possono sempre presentare delle difficoltà impreviste. Sulla carta la sfida con l’Aston Villa vede i francesi nettamente favoriti ma dopo una stagione estenuante e con il Mondiale finito da poche settimane, vanno valutate con attenzione le condizioni dei big. Luis Enrique punta però soprattutto sulla mentalità acquisita dalla sua squadra: “Continuare a vincere è la cosa più difficile. In questo momento davanti a noi abbiamo una sfida unica, qualcosa di senza precedenti nella storia del calcio europeo, quella di provare a eguagliare il Real Madrid che ha vinto tre volte di fila la Champions League. E’ qualcosa di molto difficile ma in questo momento non c’è una squadra che ha più fame di noi”.

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La filosofia di Luis Enrique

La Spagna non solo talenti in campo ma anche in panchina. Guardiola viene considerato tra i migliori allenatori della storia, e ora Luis Enrique sembra voler ripercorrere le sue stesse orme: “Ho l’ossessione costante di voler sempre migliorare soprattutto la mia relazione con i giocatori. La mia ambizione è quella di riuscire a convincerli di quello che stiamo facendo e non semplicemente perché sono l’allenatore e gli ordini di fare qualcosa. Cerco solo di comprendere il gioco e di spiegarlo ai giocatori. Ma Non sono un genio e non penso neanche di volerlo essere. L’unica cosa è che penso di essere nato per la competizione che sia tennis, padel o calcio”.

Il Pallone d’oro a Fabian Ruiz

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della Supercoppa europea si parla anche, indirettamente, di Mondiale con Luis Enrique che lancia senza mezzi termini la candidatura del “suo” Fabian Ruiz: “Ha vinto la Coppa del Mondo e due anni fa l’Europeo con la Spagna, ha vinto la Champions League per due anni di file e ha trionfato anche con la Nations League…secondo me il Pallone d’oro è suo”.