Psg-Atalanta: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-2026

L’Atalanta di Juric comincia la sua avventura europea sfidando subito i detentori del titolo: nerazzurri chiamati all’impresa al Parco dei Principi

L’Atalanta debutta nella nuova stagione di Champions League con una sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà: di fronte ci sono i campioni in carica del PSG. I nerazzurri, reduci da un avvio di campionato tra luci e ombre, sono chiamati a un’impresa sul prestigioso palcoscenico europeo, dove serviranno attenzione tattica, compattezza e cinismo. Per Juric, alla prima esperienza europea sulla panchina della Dea, si tratta di un banco di prova impegnativo ma affascinante, contro una delle squadre più attrezzate del continente.

Dove vedere Psg-Atalanta

La partita PSG-Atalanta, in programma per mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252. Per chi preferisce seguire il match in streaming, sarà disponibile anche su Sky Go e NOW, piattaforme accessibili da dispositivi mobili, tablet e PC. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio europeo.

• Partita: PSG-Atalanta

• Data: mercoledì 17 settembre 2025

• Orario: 21.00

• Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (252)

• Streaming: Sky Go, NOW

Psg-Atalanta, come arrivano alla sfida