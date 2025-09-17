Psg-Atalanta: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-2026

L’Atalanta debutta nella nuova stagione di Champions League con una sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà: di fronte ci sono i campioni in carica del PSG. I nerazzurri, reduci da un avvio di campionato tra luci e ombre, sono chiamati a un’impresa sul prestigioso palcoscenico europeo, dove serviranno attenzione tattica, compattezza e cinismo. Per Juric, alla prima esperienza europea sulla panchina della Dea, si tratta di un banco di prova impegnativo ma affascinante, contro una delle squadre più attrezzate del continente.
- Dove vedere Psg-Atalanta
- Psg-Atalanta, come arrivano alla sfida
- Le probabili formazioni di Psg-Atalanta
- Arbitra lo svizzero Scharer
Dove vedere Psg-Atalanta
La partita PSG-Atalanta, in programma per mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252. Per chi preferisce seguire il match in streaming, sarà disponibile anche su Sky Go e NOW, piattaforme accessibili da dispositivi mobili, tablet e PC. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio europeo.
• Partita: PSG-Atalanta
• Data: mercoledì 17 settembre 2025
• Orario: 21.00
• Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (252)
• Streaming: Sky Go, NOW