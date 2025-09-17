Virgilio Sport
CALCIO CHAMPIONS LEAGUE

Psg-Atalanta: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-2026

L’Atalanta di Juric comincia la sua avventura europea sfidando subito i detentori del titolo: nerazzurri chiamati all’impresa al Parco dei Principi

Pubblicato:

L’Atalanta debutta nella nuova stagione di Champions League con una sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà: di fronte ci sono i campioni in carica del PSG. I nerazzurri, reduci da un avvio di campionato tra luci e ombre, sono chiamati a un’impresa sul prestigioso palcoscenico europeo, dove serviranno attenzione tattica, compattezza e cinismo. Per Juric, alla prima esperienza europea sulla panchina della Dea, si tratta di un banco di prova impegnativo ma affascinante, contro una delle squadre più attrezzate del continente.

Dove vedere Psg-Atalanta

La partita PSG-Atalanta, in programma per mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252. Per chi preferisce seguire il match in streaming, sarà disponibile anche su Sky Go e NOW, piattaforme accessibili da dispositivi mobili, tablet e PC. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio europeo.

• Partita: PSG-Atalanta

• Data: mercoledì 17 settembre 2025

• Orario: 21.00

• Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (252)

• Streaming: Sky Go, NOW

Psg-Atalanta, come arrivano alla sfida

Luis Enrique deve affrontare alcune assenze pesanti in attacco in vista della sfida contro l’Atalanta. Il tecnico del PSG può però sorridere per il recupero di Kvaratskhelia, che dovrebbe partire titolare nel tridente. Restano invece indisponibili per infortunio Dembélé e Doué, due pedine fondamentali nel reparto offensivo. Al loro posto, spazio a Barcola e Gonçalo Ramos, con il modulo confermato in un classico 4-3-3. I parigini arrivano alla sfida dopo una rassicurante vittoria contro il Lens in Ligue 1.

Anche l’Atalanta viene da un bel successo, un netto 4-1 contro il Lecce, ma deve fare i conti con varie defezioni. Juric deve rinunciare ancora a Lookman e non recupera Scamacca, assente già contro i salentini e non convocato nemmeno per questa trasferta. Sarà quindi Krstovic a guidare l’attacco nerazzurro. A centrocampo, con Ederson ancora ai box, sarà Musah a prendersi la mediana, con Pasalic spostato in avanti e De Ketelaere sulla trequarti.

Le probabili formazioni di Psg-Atalanta

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Barcola. All. Luis Enrique

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Krstovic. All. Juric

Arbitra lo svizzero Scharer

Ad arbitrare il match lo svizzero Sandro Scharer, coadiuvato dagli assistenti De Almeida ed Erni conTschudi IV uomo, il tedesco Dankert al Var e Fedayi San all’Avar

Psg-Atalanta: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-2026 Champions League 2025-2026, avversarie Atalanta nella fase campionato: date e orari

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio