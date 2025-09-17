Psg-Atalanta, l'azzardo di Juric: chi è Bernasconi, la rivelazione dell'U23 titolare in Champions contro Kvara

Dalla Serie C al Parco dei Principi contro i campioni d'Europa: la favola dell'esterno sinistro preferito a Zalewski e Zappacosta che aveva già stregato Gasperini

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La mossa che non t’aspetti. L’azzardo da jackpot o fiasco, ma che vale la pena correre. Ivan Juric sorprende, e anche tanto. Nell’undici titolare dell’Atalanta che fa scalo al Parco dei Principi per affrontare i campioni d’Europa in carica del PSG per l’esordio in Champions League figura il nome di Lorenzo Bernasconi. Già, il classe 2003 è stato preferito a più esperti Zalewski e Zappacosta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Atalanta, favola Bernasconi al Parco dei Principi

È nel regno dei principi che vanno in scena le fiabe da leggere e rileggere a figli e nipoti. Ma questa volta il principe azzurro si veste di nerazzurro e regala il colpo di scena inatteso. Perché nessuno, alla vigilia di Psg-Atalanta, poteva immaginare che Juric avrebbe consegnato una maglia da titolare a Bernasconi.

Non si discutono certo le qualità del ragazzo – anzi, ben vengano azzardi del genere perché il malmesso calcio italiano potrebbe solo beneficiarne – ma l’effetto wow è innegabile. Specie perché sulla corsia mancina la Dea dispone di giocatori come Zappacosta, che vanta esperienza da vendere, e Zalewski, reduce da una prestazione sontuosa contro il Lecce.

Chi è il talento dell’U23 che ha stregato Juric e Gasperini

Bernasconi è un classe 2003, nato a Crema ma bergamasco doc. Dopo essere stato notato dalla Cremonese, l’esterno sinistro è entrato a far parte di quella meravigliosa fucina di talenti ch’è il settore giovanile dell’Atalanta. Prima l’esperienza con la formazione Primavera, quindi il salto in Serie C con l’U23, dove ha catturato le attenzioni della prima squadra grazie a un rendimento di altissimo livello.

Lo raccontano i numeri, che non mentono mai: la scorsa stagione ha realizzato 3 gol e addirittura 12 assist. Juric gli ha concesso fiducia contro i mostri sacri della corazzata di Luis Enrique, ma già Gasperini nel corso della scorsa annata ne apprezzava le qualità.

Il salto di Lorenzo: dalla Serie C al PSG di Kvara

Chiudete gli occhi e provate a immedesimarvi in Bernasconi. Solo 5′ in Serie A all’attivo nel finale della partita con il Lecce e subito dopo in campo per la prima di Champions, per giunta contro i campioni in carica che vantano fuoriclasse del calibro di Hakimi, Joao Neves, Kvaratskhelia e Barcola: un sogno.

L’Atalanta crede talmente tanto nelle doti di questo gigante di 190 centimetri che ha scelto di tenerlo in rosa anziché mandarlo a farsi le ossa in giro per lo Stivale, privandosi piuttosto di Palestra. A Juric e ai bergamaschi non manca il coraggio di osare: un esempio che dovrebbero seguire in tanti. Anzi, tutti.