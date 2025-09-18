Psg-Atalanta, moviola: un invasore di campo e Carnesecchi evitano tracollo peggiore alla Dea

La prova dell’arbitro Scharer al Parco dei Principi in Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto svizzero ha ammonito solo un giocatore

Classe 1988 Sandro Schärer, la scelta per Psg-Atalanta, ha cominciato nel 2004 ed è riuscito a raggiungere il massimo campionato svizzero l’1 dicembre 2013, diventando arbitro internazionale solamente due anni dopo, nel 2015. Nella stagione 2023/24, Schärer ha arbitrato nel campionato svizzero, la Super League, ben 11 incontri, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse sul campo. Ha avuto l’opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa. In molte occasioni, comprese le partite arbitrate agli Europei, Scharer ha manifestato un’abitudine particolare, ovvero quella di segnarsi gli ammoniti a penna sulla mano e non sul taccuino. Certamente, in questo modo l’arbitro riesce a tenere sempre sott’occhio quali calciatori hanno già ricevuto il cartellino giallo, anche se c’è inevitabilmente il rischio che con il sudore la scritta a penna sulla mano possa risultare difficilmente decifrabile. Vediamo come se l’è cavata ieri al Parco dei Principi.

I precedenti di Scharer con l’Atalanta

Due vittorie in Europa League e un ko in Supercoppa Uefa con il Real Madrid sono il bilancio dei nerazzurri della Dea con il fischietto svizzero.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti De Almeida ed Erni conTschudi IV uomo, il tedesco Dankert al Var e Fedayi San all’Avar l’arbitro ha ammonito solo Musah.

Psg-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 22′ Barcola si presenta a tu per tu con Carnesecchi e lo batte sul primo palo, ma la rete viene cancellata per fuorigioco di Mayulu, autore dell’assist Al 42′ pestone di Musah su Marquinhos, inizialmente l’arbitro Scharer non vede il contatto ma richiamato dal VAR all’on field review assegna immediatamente il penalty. Nell’occasione viene ammonito Musah, ma Carnesecchi – autore di altri 3-4 interventi prodigiosi – para il tiro dagli 11 metri di Barcola

Al 71′, durante la seconda frazione, il gioco è stato interrotto dall’arbitro a causa di un’invasione di campo. Con la palla in gioco, infatti, un tifoso è corso verso il centro del terreno verde, inseguito da tre steward. Un episodio che ha infastidito il PSG, dato che, al momento del fischio dell’arbitro, Kvaratskhelia aveva mandato in profondità Hakimi. Dopo il recupero finisce 4-0 per il Psg.