Psg-Barcellona, moviola: dramma Kvara, quattro infortunati, tante polemiche e sei gol. Di Bello muto al Var

La prova dell’arbitro inglese Michael Oliver al Parco dei Principi nella terza giornata della Phase di Champions League analizzata al microscopio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata impegnativa per l’inglese Oliver a dispetto dell’unico cartellino giallo estratto nel corso della partita (ne manca qualcuno). Non sono mancate polemiche ma vediamo cosa è successo al Parco dei Principi nella terza giornata della Phase di Champions League.

Psg-Barcellona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ grosso errore di Pedri, ne approfitta Kvara che però colpisce il palo. E sulla ribattuta Dembélé ha fallito un gol a porta vuota. Al 16′ il primo giallo, è per Cancelo per un fallo su Doué. In meno di mezzora si infortunano prima Dembelè e poi Dani Olmo, entrambi costretti a uscire. Valido al 37′ il gol del vantaggio di Douè. Al 40′ rischia il rosso Fermín per un colpo sferrato a Pacho ma il Var Di Bello non interviene.

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Il dramma di Kvara

Al 54′ Xavi Espart, che ha praticamente annullato Kvaratskhelia, pareggia su assist di Fermin, grazie anche a un Safonov non impeccabile. Al 68′ finisce la gara di Kvara che esce per infortunio e come lui anche Marquinhos. L’ex azzurro ha lasciato il campo incapace di appoggiare il piede a terra ed è stato aiutato a uscire da due membri dello staff del PSG. Si teme una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Gli esami confermeranno o smentiranno questa ipotesi.

Le proteste del Barca

Al 72′ regolare il gol di Luca Hernandez così come al 79′ la rete di Yamal. Polemiche all’80’: un tiro potente di Vitinha dal limite dell’area ha sorpreso e battuto Joan García, che ha protestato per un fuorigioco. All’86’ Fabian Ruiz chiude i giochi: l’ex Napoli è in posizione regolare sul cross di Achraf. Dopo il recupero finisce 4-2.

Chi è l’arbitro Oliver

Michael Oliver ha battuto un primato ai recenti Mondiali: con 7 presenze ha superato Arthur Ellis e Howard Webb come arbitri inglesi con il maggior numero di partite dirette nella storia della competizione. Da 8 anni anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera ed è stato protagonista anche nella coppa del mondo per club della passata stagione. Aveva debuttato ai Mondiali in Olanda-Svezia.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 6 vittorie francesi, 5 pari e 4 successi degli azulgrana.

L’arbitro ha ammonito solo Cancelo

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con Jones IV uomo, Di Bello al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Cancelo