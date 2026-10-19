Gli scontri del 17 ottobre a Parigi hanno alimentato i timori per il big match di Champions: il ministro dell’Interno fa chiarezza. Luis Enrique: "No al paragone tra Yamal e Messi"

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La terza giornata di Champions League propone la sfida delle sfide: PSG-Barcellona. Al Parco dei Principi scendono in campo due delle squadre più forti del pianeta, almeno in questo momento storico. Ma sulla notte delle stelle incombono le violenze e i saccheggi che hanno colpito Parigi durante le manifestazioni del 17 ottobre e che hanno acceso i timori sulla sicurezza, fino a far circolare l’ipotesi di un possibile rinvio. Da parte francese, però, è arrivata una presa di posizione netta. Intanto Luis Enrique, ex blaugrana, vara il piano per arginare Lamine Yamal.

PSG-Barcellona a rischio rinvio? La Francia allo scoperto

Le immagini dei saccheggi avvenuti a Parigi sabato 17 ottobre, durante le manifestazioni contro il caro vita e a sostegno del movimento studentesco, hanno fatto il giro del mondo. In diversi quartieri della capitale sono state danneggiate attività commerciali, sono divampati incendi e si sono verificati violenti scontri con le forze dell’ordine. Una giornata di tensione che ha spinto la stampa catalana a interrogarsi sulle condizioni di sicurezza in vista della partita di Champions League tra PSG e Barcellona.

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L’ipotesi di un rinvio, tuttavia, è stata esclusa dal ministro dell’Interno francese Laurent Nunez. “La questione non si pone per la partita di martedì sera tra Paris Saint-Germain e Barcellona”, ha assicurato. Nel fine settimana, del resto, le partite di Ligue 1 si sono regolarmente disputate. Nonostante il big match non sia stato classificato dalle autorità come un incontro ad alto rischio, sarà comunque predisposto un dispositivo di sicurezza rafforzato.

In Spagna cresce la preoccupazione per la trasferta a Parigi

La tensione nella capitale francese ha trovato ampio spazio sui quotidiani sportivi catalani. Le preoccupazioni riguardano soprattutto ciò che potrebbe accadere fuori dal campo, in una città che nei giorni scorsi è stata teatro di violenze e saccheggi. Al Parco dei Principi sono attesi circa 2.200 tifosi del Barcellona: ecco perché l’attenzione è alta.

Luis Enrique ha un piano per fermare Yamal

Lamine Yamal è uno dei giocatori più attesi della sfida, ma Luis Enrique ha già indicato cosa dovrà fare il PSG per arginarlo. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico asturiano non ha parlato di una marcatura individuale sul talento del Barcellona: la sua idea, piuttosto, è togliere ai blaugrana il possesso del pallone, impedendo così al giovane esterno di riceverlo nelle condizioni migliori.

“Molto facile, non bisogna lasciargli ricevere il pallone perché, se lo riceve, diventa pericoloso”, ha spiegato. Il piano è pressare il Barcellona e ridurre il tempo a disposizione dei suoi giocatori per costruire l’azione. Facile a dirsi, meno da applicare nella realtà, visto il rendimento della squadra di Flick, che finora ha sempre vinto sia in Liga sia in Champions, segnando meno di tre gol in una sola occasione.

Luis Enrique: il paragone Yamal-Messi e il passato al Barcellona

Luis Enrique ha respinto l’idea di mettere Yamal sullo stesso piano di Leo Messi, che ha allenato durante la sua esperienza sulla panchina blaugrana. Per il tecnico del PSG, il talento del Barcellona fa bene a cercare una strada personale, senza vivere nel confronto continuo con il campione argentino. Anche perché – dice – Messi è “il miglior giocatore di tutti i tempi”. Dunque, non c’è paragone che regga.

Per lui, ex giocatore e allenatore del Barcellona, sarà una partita speciale. Il tecnico ha raccontato di essere socio del club e di avere un legame profondo con la Catalogna, dove vivono anche la moglie e i figli. Ha ammesso che all’inizio affrontare i blaugrana gli risultava difficile, ma ora vive la sfida in modo diverso. E l’obiettivo è uno solo: vincere.