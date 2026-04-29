Psg-Bayern 5-4, moviola: gol e rigori, l’arbitro cambia idea tante volte nella notte di magia e follie, Var protagonista

La prova dell’arbitro svizzero Sandro Scharer nell’andata delle semifinali di Champions League al Parco dei Principi analizzata al microscopio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Emozioni a raffica, nove gol, tre gialli, gol annullati e revocati, rigori dubbi: è successo di tutto al Parco dei Principi, con una qualificazione ancora apertissima, vediamo come se l’è cavata l’arbitro svizzero Sandro Scharer.

Psg-Bayern, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo già al 12′, è per Marquinhos che fa fallo su Luis Diaz. Al 16′ Luis Díaz triangola con Olise, entra in area e viene atterrato da Pacho. L’arbitro assegna il rigore che viene confermato dopo il check del VAR ma restano forti dubbi perché l’impressione è che Diaz tocchi prima il pallone. Al 30′ si reclama un altro penalty per un possibile mani di Nuno Mendes su botta di Pavlovic ma non c’è niente.

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L’arbitro cambia idea sul rigore

Al 40′ ancora proteste: Stanisic entra in contatto in area con Hakimi: per l’arbitro è tutto regolare, per il Var anche. Al 46′ su cross di Dembélé la tocca col braccio sinistro Alphonso Davies. Schärer lascia giocare ma viene richiamato dal Var Carlos del Cerro Grande all’on field review: il pallone prima sbatte sulla vita di Davies, ma poi va sul braccio largo, l’arbitro torna sui suoi passi e assegna il rigore poi realizzato da Dembélé. Al 50′ Kvaratskhelia contrastato in area da Upamecano. I giocatori di casa anche stavolta chiedono il penalty ma l’arbitro non è dello stesso avviso.

Il gol annullato e poi convalidato

Al 68′ Luis Díaz segna il 5-4. L’arbitro annulla, inizialmente, per fuorigioco. Dalla sala VAR cambiano, però, il verdetto: l’ex Liverpool è partito in posizione regolare. Convalidato il gol. Al 77′ ammonito Fabian Ruiz per un fallo su Olise. All’82’ giallo per proteste per Hakimi. Dopo il recupero Psg-Bayern finisce 5-4.

Chi è l’arbitro Scharer

Sandro Schärer, la scelta per Psg-Bayern, ha cominciato nel 2004 ed è riuscito a raggiungere il massimo campionato svizzero l’1 dicembre 2013, diventando arbitro internazionale solamente due anni dopo, nel 2015. Nella stagione 2023/24, Schärer ha arbitrato nel campionato svizzero, la Super League, ben 11 incontri, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse sul campo. Ha avuto l’opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa. In molte occasioni, comprese le partite arbitrate agli Europei, Scharer ha manifestato un’abitudine particolare, ovvero quella di segnarsi gli ammoniti a penna sulla mano e non sul taccuino. Certamente, in questo modo l’arbitro riesce a tenere sempre sott’occhio quali calciatori hanno già ricevuto il cartellino giallo, anche se c’è inevitabilmente il rischio che con il sudore la scritta a penna sulla mano possa risultare difficilmente decifrabile. Ultima gara diretta nelle coppe Aston Villa-Bologna.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti spagnoli Nevado e Porras Ayuso con Gil Manzano quarto ufficiale, del Cerro Grande al Var e Guillermo Cuadra Fernandez all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Marquinhos, Fabian Ruiz, Hakimi.