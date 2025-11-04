PSG, notte da incubo col Bayer: Hakimi in lacrime dopo l’entrata killer di Diaz, Mariani salvato dal Var, ko anche Dembelè

Una serata terribile per il PSG di Luis Enrique che oltre a perdere la prima partita in Champions League, perde per strada Hakimi (si teme un lungo stop) e il pallone d’oro Dembelè

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una notte da incubo quella del PSG che perde in casa contro il Bayen Monaco la prima partita di questa edizione della Champions League ma soprattutto perde due pedine fondamentale. Luis Enrique rischia infatti di perdere sia Hakimi, per quello che si teme un lungo stop, che Dembelè uscito dopo 25 minuti del primo tempo.

La prima sconfitta in Champions

Il Bayern Monaco è una delle formazioni più in forma dell’intero panorama europeo. Ma quando sei campione d’Europa tutti i favori del pronostico sono dalla tua parte. Il PSG affronta il match con la formazione tedesca con i favori del pronostico ma bastano pochi minuti per capire che la sfida sarà decisamente più complicata. La formazione di Kompany infatti sblocca il risultato dopo soli 4 minuti con Luis Diaz. Poi rischia di andare a segno in almeno un altro paio di circostanze prima di trovare la rete del raddoppio anche grazie a una brutta disattenzione di Marquinhos.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella ripresa però con un uomo in più, il PSG si lancia all’attacco con tutta la sua potenza di fuoco e mette alle corde il Bayer. Neuer tiene il forte fino al 74’ quando arriva la rete di Joao Neves che riapre la contesa. L’ultimo quarto d’ora è un lunghissimo assalto della formazione francese con i tedeschi che però riescono anche con un pizzico di fortuna a resistere.

PSG-Bayern: le emozioni del match

Il terribile infortunio di Hakimi

Nei minuti conclusivi del primo tempo l’episodio che nessun tifoso del PSG avrebbe voluto vedere, Achrah Hakimi si rotola in campo tenendosi il piede destro. Tutto nasce da un bruttissimo intervento del colombiano Luis Diaz, che prova a recuperare il pallone con un tackle a tenaglia, nell’intervento però la caviglia del giocatore marocchino ha una torsione innaturale. Si capisce sin da subito che si tratta di un infortunio potenzialmente grave con l’ex Inter che scoppia in lacrime. L’arbitro italiano Mariani in un primo momento sceglie il cartellino giallo poi dopo aver visto l’episodio al Var cambia estraendo il rosso. Per il difensore ora ci saranno gli esami del caso ma si teme un lungo stop.

La serata no di Dembelè

Non è un periodo facile per Ousmane Dembelè, il giocatore che ha vinto l’ultimo Pallone d’Oro sta facendo i conti da un po’ di tempo con alcuni problemi fisici. Nelle ultime partite tra campionato e Champions non ha mai giocato tutti i novanta minuti e anche contro il Nizza ha dato la sensazione di non essere al meglio. Un po’ a sorpresa Luis Enrique lo inserisce tra i titolari, arriva anche il gol del pareggio nel corso del primo tempo (poi cancellato per una posizione di fuorigioco) e al 25’ il suo match è finito a causa di un problema muscolare.

Champions League: la classifica completa