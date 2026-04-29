Psg-Bayern, la partita del secolo o pallanuoto? Rimpianti e ironia sul web ricordando Milan-Juve, Kompany ancora incredulo

Sui social sono emerse opinioni contrastanti post PSG-Bayern Monaco. Secondo alcuni tifosi le difese europee sono troppo ballerine, per altri conta lo spettacolo

C’è chi titola “Ode al calcio”, chi “Calcio totale” e chi ancora “La partita del secolo”. Per i giornali stranieri, PSG-Bayern di Champions League è diventata lo spot moderno più bello per il calcio. Per il giornale tedesco Kicker la sfida europea è tra “Giganti”, mentre per le Figaro “Kvaradona” è il titolo a tutta pagina. E mentre al termine della gara il tecnico del Bayern è rimasto incredulo per il risultato finale, dall’Italia sono arrivate anche critiche durissime.

Il tecnico del Bayern Monaco è rimasto stordito

L’allenatore del bavaresi, Vincent Kompany, ha parlato in conferenza stampa dopo PSG-Bayern Monaco. Il tecnico belga si è rammaricato per il rigore concesso e ha dichiarato di essere impaziente di giocare la gara di ritorno della finale la prossima settimana all’Allianz Arena. Quello che però desta curiosità è che il tecnico non si sia reso conto di aver appena vissuto una partita leggendaria: “Me l’hanno detto in molti negli ultimi minuti. Non me ne sono reso conto immediatamente. Sono stato fortunato che non fosse una finale. La finale di questa partita si giocherà la prossima settimana. Mi aspetto la stessa cosa, anche se mi piacerebbe che non subissimo gol. Non vedo l’ora che arrivi la partita di ritorno. Affronteremo i campioni in carica in una partita in casa che deciderà tutto.

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Kompany ha poi raccontato il suo rammarico di non poter sedere in panchina: “È stata una catastrofe non poter stare in campo con la mia squadra. Avevo molta fiducia nel mio staff. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto oggi. Siamo riusciti a ribaltare la partita, abbiamo giocato una partita incredibile.”

Kompany contro Luis Enrique, stili di calcio europeo a confronto

Da una parte c’è il PSG che poggia la sua tattica sulle ripartenze e sui colpi dei singoli, dall’altra il Bayern Monaco che imposta dal basso, costruisce con maestria le azioni e verticalizza senza pietà quando si crea l’opportunità. La sfida tra Luis Enrique e Vincent Kompany è stata leggendaria.

Commenta il tecnico dei tedeschi a fine gara sull’identità di gioco e sugli stili a confronto tra PSG e Bayern: “Il calcio è come una religione. Possiamo discutere e crediamo in ciò in cui crediamo. Per me, nessuno stile di gioco è superiore a un altro. Ogni tifoso di calcio ha il suo stile. Io vengo dalla Championship inglese, e lì giocano un catenaccio perfetto. Quello che è successo oggi è stata una battaglia tra due filosofie di gioco simili.”

Per i tifosi italiani le difese europee fanno acqua

Al termine di PSG-Bayern, dall’Italia sono arrivate sia molte critiche sulle difese delle squadre europee ma anche tanti messaggi di tifosi delusi dalla qualità del calcio italiano. Da una parte lo spot di PSG-Byaern, dall’altra la delusione del match Milan-Juventus. C’è chi commenta: “Chivu: “È cambiato tutto, adesso non conta solo difendere” Fabregas: “Non cambio la mia idea per un risultato sbagliato” Molti li definiscono “arroganti” e difendono il “calcio all’italiana”, ma non si accorgono che il “calcio all’italiana” non funziona più neanche in Italia”.

C’è poi chi fa notare: “Da quando non pratichiamo più il “nostro” calcio (che non posso amare, ovviamente) siamo andati a rotoli. E’ il nostro dna, abbiamo smesso di cercare e coltivare i nostri punti forti. Grandi difensori, centrocampisti di fantasia e grandi attaccanti, opportunisti. Sparito tutto.” E ancora: “L’Inter ha perso con juve napoli milan 2 volte liverpool atletico arsenal e bodo 2 volte..ma il gioco internazionale di chivu ci ha regalato emozioni con lecce cagliari e verona…anche la mia byd da dietro sembra una porsche…”

Non si placano gli animi sul web: “Meglio una partita così dove ci si diverte anche in tv che una con il bodo dove vedi dei cadaveri in campo. Ieri non solo corsa ma tanta tecnica in velocità, in Italia solo chiacchiere e lamenti se ti soffiano sul collo.” C’è poi chi aggiunge: “Molti pensano che siccome si sia cresciuti culturalmente con un tipo di calcio che qual calcio, con molta arroganza, sia il modo giusto con cui giocare. Non c’è un modo giusto ma c è il tempo che cambia le percezioni delle persone e i gusti. Oggi il nostro calcio è sbagliato.”

I tifosi non ci stanno: “Solo perché il calcio italiano è stato distrutto. Il nostro spirito in questo sport è necessario a non farlo diventare un puro spettacolo di intrattenimento. Io rivoglio il calcio vero. Dai sti giocatori al “calcio all’italiana” e vedi come funziona. Altroché ste partite da oratorio.” E infine c’è chi critica il calcio europeo: “In realtà il modo di difendere europeo è sbagliato perché prendere tanti gol può comprometterti una buona gara. Dal punto di vista dello spettacolo nulla da eccepire ma occhio perché avere difese così ballerine non ripaga mai appieno”.