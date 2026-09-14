Il Psg torna a vincere ma solo grazie all’erede di Donnarumma, Davide Ancelotti è ancora primo col Lilla

Brest-Psg 0-1: Ferran Torres decide la sfida, Luis Enrique ringrazia il suo "numero uno". Il Lilla di Davide Ancelotti batte il Troyes e resta primo in Ligue 1

Il Psg torna finalmente a vincere in Ligue 1, ma deve ringraziare soprattutto il suo nuovo uomo tra i pali. Safonov, ormai titolare dopo il flop di Chevalier come erede di Donnarumma, salva più volte i parigini e protegge l’1-0 firmato dal neoacquisto e campione del mondo Ferran Torres. In vetta, invece, continua a brillare il Lilla di Davide Ancelotti: battuto il Troyes, zero sconfitte e primo posto condiviso con Monaco e Rennes.

Psg, Ferran Torres segna e Safonov para: vittoria con brivido

Dopo appena due punti raccolti nelle prime tre giornate, il Paris Saint-Germain aveva bisogno di una scossa. A Brest arriva finalmente il primo successo in Ligue 1, ma la squadra di Luis Enrique deve sudare fino all’ultimo per portare a casa lo 0-1. La serata era iniziata con un momento particolarmente emozionante. Prima del fischio d’inizio al Francis-Le Blé, il pubblico ha dedicato una lunga ovazione a Eric Roy, ex allenatore del Brest scomparso il 17 giugno, alla presenza della moglie e della figlia.

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Poi è iniziata la partita e il Psg ha trovato il gol decisivo con Ferran Torres, uno dei nuovi acquisti chiamati a dare maggiore peso all’attacco. Un vantaggio prezioso, ma tutt’altro che al sicuro. A blindarlo ci ha pensato Safonov. Il portiere russo, ormai titolare dopo il flop di Chevalier, è stato decisivo con una serie di interventi che hanno permesso ai parigini di conservare il vantaggio fino al triplice fischio. Il Psg, dopo il facile successo in Champions, conquista tre punti anche in Francia.

Davide Ancelotti rialza il Lilla: Mbappé subito protagonista

Se a Parigi si festeggia con qualche brivido, a Lilla si torna a sorridere con maggiore convinzione. La squadra allenata da Davide Ancelotti reagisce alla sconfitta rimediata in Champions League e supera il Troyes con un successo importante per la classifica. I padroni di casa sbloccano la partita con Santos, poi trovano il raddoppio con Ethan Mbappé. Il giovane centrocampista si riscatta così immediatamente dopo il cartellino rosso rimediato contro il Betis in Europa, trasformando una serata negativa in una nuova occasione per essere protagonista.

Per Ancelotti sono tre punti pesanti, soprattutto perché arrivano dopo la battuta d’arresto europea. Il Lilla resta imbattuto in campionato e continua a condividere il primo posto con Monaco e Rennes. Il percorso del tecnico figlio d’arte continua dunque a sorprendere e sognare non costa nulla.

Ligue 1, il Psg insegue mentre il Lilla sogna

Il primo scorcio di stagione consegna una Ligue 1 ancora tutta da decifrare. Il Psg, grande favorito della vigilia, ha finalmente trovato la prima vittoria ma deve ancora trovare continuità. Davanti, invece, Lilla, Monaco e Rennes continuano a viaggiare senza sconfitte. Per Davide Ancelotti è un momento speciale: il tecnico sta costruendo il proprio percorso e lo sta facendo attraverso risultati concreti, con la benedizione del papà che ancora sente per analizzare i match e migliorare i punti deboli. La stagione però è ancora lunga e Luis Enrique qualche giorno fa ha mandato un chiaro messaggio: “Se volete scommettere su chi vincerà il campionato a fine stagione, potete farlo. Io non dico niente”. E ora ha dato la prima risposta concreta: rimonta partita.