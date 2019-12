PSG, Cavani ha scelto il suo futuro

Niente Serie A per Cavani. Il Matador, secondo Sky Sport, avrebbe deciso di accettare le lusinghe dell'Atletico Madrid. A fine stagione, il bomber ex Palermo e Napoli, lascerà il PSG e si legherà, salvo imprevisti, ai colchoneros.

Sarebbe stato il Cholo Simeone a convincerlo. Si parla di un accordo sulla base di tre stagioni. Il 32enne Cavani approderà all'Atletico Madrid a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con il club francese (squadra in cui gioca dal 2013/14).

SPORTAL.IT | 23-12-2019 10:24