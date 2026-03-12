Psg-Chelsea, moviola: spinta al raccattapalle, maxirissa, sette gol e super Kvaratskhelia

La prova dell’arbitro Hernandez al Parco dei Principi per l’andata degli ottavi di Champions League analizzata ai raggi X, un solo ammonito

E’ stato merito anche delle due squadre, molto corrette, se l’arbitro Hernandez ha potuto dirigere senza troppi affanni la gara del Parco dei Principi: un solo ammonito (nel finale) e un solo vero momento difficile quando è scoppiata una rissa. Vediamo cosa è successo.

Psg-Chelsea, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ graziato Doué che commette un fallaccio su Caicedo. Al 79′, sul 4-2 per il Chelsea, segna Joao Pedro ma c’è un fuorigioco. Gol annullato. Prima del finale rovente un brutto episodio. Primo e unico giallo all’88’ per Kvara, autore di un brutto fallo. Pedro Neto nel tentativo di recuperare palla lungo la linea laterale del campo contende la sfera a un raccattapalle che, seduto su una sedia, forse stava temporeggiando troppo, perde la testa e lo spinge facendolo cadere a terra dopo un volo clamoroso. Kvara interviene subito insieme ad altri calciatori del PSG.

Rissa in campo prima del 5-2

In campo le due squadre sfiorano la rissa. Il gioco viene fermato per alcuni minuti durante i quali si teme il peggio. Arrivano anche i medici per soccorrere il raccattapalle ma alla fine il direttore di gara riesce a far proseguire il gioco e al 94′ arriva un altro gol di Kvara che chiude il match sul 5-2.

Chi è l’arbitro Hernandez

Nato alle Canarie, a Lanzarote, classe ’82 Alejandro Hernandez – la scelta dell’Uefa per Psg-Chelsea – ha maturato negli anni una certa esperienza internazionale ma non avea mai diretto una sfida così importante. Arbitro Fifa dal 2014, nel 2016 viene designato come arbitro della partita di ritorno della Supercoppa di Spagna 2016 tra Barcellona e Siviglia (3-0). Il 18 maggio 2022 è 2° AVAR nella finale di Europa League 2021-2022 Eintracht Francoforte-Rangers, coadiuvando il VAR olandese Pol Van Boekel e l’arbitro sloveno Slavko Vinčić. E’ stato convocato per Euro 2024 in Germania ma solo nel ruolo di VAR. Di recente ha diretto in Champions Juve-Psv, Sparta Praga Inter e Atalanta-Chelsea e fu l’arbitro di Italia-Norvegia.

I precedenti tra le due squadre

Negli 8 precedenti tra le due squadre tre vittorie del Psg, tre pareggi e due successi dei Blues.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Sánchez Rojo con Munuera IV uomo, del Cerro Grande al Var e Soto Grado all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Kvaratskhelia.