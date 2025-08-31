Ligue1: Psg, Chevalier cancella Donnarumma: due rigori parati in due minuti

Chevalier eroe del PSG: due rigori parati in due minuti contro il Tolosa. Neves show con una tripletta, parigini vincenti 6-3 in Ligue 1

Ici c’est Chevalier. Parigi dimentica Donnarumma e celebra il suo nuovo idolo: Lucas Chevalier. L’ex Lille, arrivato per volere di Luis Enrique e subito promosso titolare, è riuscito a conquistare i tifosi del PSG con una prestazione memorabile contro il Tolosa. Due rigori parati, in due minuti, offuscano già la memoria dell’ex numero 1 italiano e cancellano le papere viste all’esordio con il PSG in finale di Supercoppa europea. Cosa è successo nella gara di Ligue 1.

La doppia parata che infiamma il Parco dei Principi

Nel finale del primo tempo, con il PSG avanti 4-1, il Tolosa ottiene un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Frank Magri, ma Chevalier intuisce l’angolo e respinge. L’arbitro però fa ripetere l’esecuzione per un’irregolarità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stavolta tocca a Cristian Casseres provare a trasformare, ma accade l’incredibile: il portiere resta immobile e respinge con il petto. Due rigori neutralizzati in appena due minuti, un’impresa che scatena l’entusiasmo del pubblico e dei social.

Spettacolo in campo: Neves in versione superstar

La gara si chiude 6-3 per il PSG, con João Neves assoluto protagonista grazie a una tripletta, arricchita da una spettacolare rovesciata. A segno anche Ousmane Dembélé (doppietta su rigore) e Bradley Barcola, al suo primo gol stagionale. Per il Tolosa reti di Cresswell, Gboho e del 17enne Vossah, alla sua prima gioia in Ligue 1.

Il PSG continua a dominare la scena del campionato francese, mostrando possesso palla (75%) e qualità offensive devastanti. Nonostante qualche sbavatura difensiva – con Zabarnyi non impeccabile – la squadra di Luis Enrique ha dato un segnale forte anche contro un Tolosa partito bene in stagione.

Le parole di Luis Enrique su Chevalier

A fine gara l’allenatore spagnolo Luis Enrique ha elogiato il suo nuovo numero uno, Lucas Chevalier: “I giocatori del PSG hanno qualità. Nelle ultime tre settimane, in termini di carattere e personalità, ho visto cose molto positive in lui. Non è facile essere il portiere del PSG. Dimostra le sue qualità in ogni momento. Era arrabbiato dopo la partita perché a nessun portiere piace subire tre gol. Sono molto contento della sua prestazione e del suo carattere. Ci aiuterà a lungo termine.”