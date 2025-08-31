Ligue1: Psg, Chevalier cancella Donnarumma: due rigori parati in due minuti

Ici c’est Chevalier. Parigi dimentica Donnarumma e celebra il suo nuovo idolo: Lucas Chevalier. L’ex Lille, arrivato per volere di Luis Enrique e subito promosso titolare, è riuscito a conquistare i tifosi del PSG con una prestazione memorabile contro il Tolosa. Due rigori parati, in due minuti, offuscano già la memoria dell’ex numero 1 italiano e cancellano le papere viste all’esordio con il PSG in finale di Supercoppa europea. Cosa è successo nella gara di Ligue 1.
- La doppia parata che infiamma il Parco dei Principi
- Spettacolo in campo: Neves in versione superstar
- Le parole di Luis Enrique su Chevalier
La doppia parata che infiamma il Parco dei Principi
Nel finale del primo tempo, con il PSG avanti 4-1, il Tolosa ottiene un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Frank Magri, ma Chevalier intuisce l’angolo e respinge. L’arbitro però fa ripetere l’esecuzione per un’irregolarità.
Stavolta tocca a Cristian Casseres provare a trasformare, ma accade l’incredibile: il portiere resta immobile e respinge con il petto. Due rigori neutralizzati in appena due minuti, un’impresa che scatena l’entusiasmo del pubblico e dei social.
Spettacolo in campo: Neves in versione superstar
La gara si chiude 6-3 per il PSG, con João Neves assoluto protagonista grazie a una tripletta, arricchita da una spettacolare rovesciata. A segno anche Ousmane Dembélé (doppietta su rigore) e Bradley Barcola, al suo primo gol stagionale. Per il Tolosa reti di Cresswell, Gboho e del 17enne Vossah, alla sua prima gioia in Ligue 1.
Il PSG continua a dominare la scena del campionato francese, mostrando possesso palla (75%) e qualità offensive devastanti. Nonostante qualche sbavatura difensiva – con Zabarnyi non impeccabile – la squadra di Luis Enrique ha dato un segnale forte anche contro un Tolosa partito bene in stagione.
Le parole di Luis Enrique su Chevalier
A fine gara l’allenatore spagnolo Luis Enrique ha elogiato il suo nuovo numero uno, Lucas Chevalier: “I giocatori del PSG hanno qualità. Nelle ultime tre settimane, in termini di carattere e personalità, ho visto cose molto positive in lui. Non è facile essere il portiere del PSG. Dimostra le sue qualità in ogni momento. Era arrabbiato dopo la partita perché a nessun portiere piace subire tre gol. Sono molto contento della sua prestazione e del suo carattere. Ci aiuterà a lungo termine.”