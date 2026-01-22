Psg, Chevalier di nuovo sotto attacco: pioggia di critiche sull’erede di Donnarumma, Luis Enrique all’angolo

Dopo il ko in Champions contro lo Sporting, il portiere che ha preso il posto di Gigio è finito ancora una volta sul banco degli imputati: "Parigi non è Lille"

L’eroe della Supercoppa di nuovo nell’occhio del ciclone. L’erede di Donnarumma al Psg, Lucas Chevalier, è finito ancora una volta sul banco degli imputati dopo l’ultima prestazione in Champions League. Già, la sconfitta subita con lo Sporting ha scatenato il dibattito ai piedi della Torre Eiffel: è davvero all’altezza del suo predecessore? Sta ripagando i 40 milioni sborsati in estate? La reazione del tecnico asturiano, vero artefice del suo arrivo al posto del portiere italiano.

Psg, le ultime critiche mosse a Chevalier

Premessa: contro lo Sporting Chevalier non ha commesso errori clamorosi, come invece successo in altre occasioni prima che perdesse il posto a favore del russo Safonov (ora infortunato, ndr). Ma ha comunque subito due gol su quattro tiri nello specchio della porta ricevuti e, per l’ennesima volta, non è sembrato sicuro nei suoi interventi né ha trasmesso sicurezza a una difesa che ha già subito 10 gol in Champions League.

Il ko di Lisbona è costato l’accesso diretto agli ottavi, ma soprattutto ha dato adito a nuove polemiche sul vice di Maignan nella nazionale francese. Particolarmente dura si è rivelata l’analisi del quotidiano Le Parisien, che ha ricordato come a “volerlo disperatamente” sia stato proprio Luis Enrique, poiché possiede “tutte le qualità adatte al suo calcio, in particolare con i piedi. Ma il problema è che lo Chevalier di Parigi non lo Chevalier di Lille”.

I limiti dell’anti-Donnarumma

Le Parisien motiva il suo affondo all’estremo difensore: “Non ha più la stessa spontaneità, la stessa presenza, sembra esitante. Ha bisogno di tempo e fiducia. Fare il portiere a Parigi è un lavoro diverso”. E proprio una decisione dell’allenatore del Paris Saint-Germain potrebbe aver contribuito a minare le certezze del sostituito di Donnarumma.

Il riferimento è alla finale della Coppa Intercontinentale, quando Luis Enrique ha preferito affidarsi a Safonov – poi rivelatosi assoluto protagonista del trionfo ai rigori contro il Flamengo – anziché a Chevalier, fresco di recupero dopo un infortunio. “La situazione è complicata: è troppo incostante per essere affidabile. Se Safonov non si fosse fratturato la mano sinistra, non sarebbe tornato titolare nel 2026”.

La reazione di Luis Enrique

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Ligue 1 contro l’Auxerre e non poteva esimersi dal rispondere all’ennesima domanda sulle prestazioni tutt’altro che indimenticabili di Chevalier. Ma lo spagnolo ha provato a dribblare la spinosa questione: “A ogni nuovo acquisto, quando arriva, dovrei dire: ‘Stai attento perché nel tuo primo anno al Psg verrai criticato a prescindere da quello che farai’” ha dichiarato.

“È successo con Barcola, con Doué e con molti altri giocatori. Abbiamo ingaggiato tre giocatori (Marin, Zabarnyi e Chevalier, ndr), ma è normale ricevere critiche. Quando arrivi in ​​una squadra di questo calibro, è normale: devi essere in grado di gestirle. Sono contento di quello che ho visto da loro”. Intanto Safonov è sempre più vicino al rientro: le future scelte di Luis Enrique diranno tanto sulla bontà dell’acquista di Chevalier e sulla sua volontà di preferirlo a Donnarumma.