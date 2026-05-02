PSG colabrodo con l’azzurrino Marin in porta: Luis Enrique frena, ma è giallo Var. Pogba titolare dopo 3 anni

Con Safonov preservato per la sfida di Champions e Chevalier infortunato, Luis Enrique ha concesso una chance al 'baby Donnarumma' ex Roma: com'è andata contro il Lorient

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La 31ª giornata di Ligue 1 regala due sorprese: il pareggio del PSG contro il Lorient, che riapre la corsa al titolo, e il ritorno dal primo minuto di Paul Pogba, schierato nella sfida che il suo Monaco ha disputato contro il Metz. L’ultima presenza da titolare del centrocampista francese risaliva a Juventus-Cremonese del 14 maggio 2023, esattamente 1084 giorni fa.

Frenata PSG con il giovane Marin in porta

Con Safonov preservato in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco e Chevalier fermo ai box per infortunio, Luis Enrique ha scelto di affidarsi al terzo portiere Renato Marin, italo-brasiliano, portiere dell’Under 19 azzurra arrivato in Francia nell’estate 2025 dopo il percorso nel settore giovanile della Roma.

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L’esordio in Ligue 1 al Parco dei Principi non è stato dei più semplici: Marin ha subito due gol sui tre tiri complessivi del Lorient, ma ha anche saputo riscattarsi con una parata decisiva all’83’ su Tosin, evitando un possibile 2-3. Il PSG, schierato con diverse seconde linee, ha sbloccato il match dopo 6 minuti con Mbaye, poi al 12’ è arrivato il pareggio di Pagis. Al 62’ i padroni di casa sono tornati avanti con Zaire-Emery, prima del definitivo 2-2 firmato da Tosin al 78’.

Il giudizio sul “baby Donnarumma”

Già titolare nel 4-0 di Coppa di Francia contro il Fontenay-le-Comte, Marin ha avuto così l’occasione di mettersi in mostra anche in Ligue 1. Centonovantatré centimetri, un passato nel futsal in Brasile e il trasferimento a Roma a soli 14 anni: con i giallorossi ha vinto uno Scudetto Under 17 e una Supercoppa Primavera, diventando uno dei protagonisti dell’Italia Under 19 di Bernardo Corradi, arrivata fino alla semifinale dell’Europeo.

Come è andata contro il Lorient? Il quotidiano Le Parisien ha assegnato un 5 alla sua prestazione, commentandola così: “Alla sua prima da titolare in Ligue 1, il portiere italo-brasiliano ha vissuto un pomeriggio complicato. Poco aiutato dalla difesa, ha comunque compiuto una parata decisiva su Tosin all’83’ per evitare il 2-3. Servirà rivederlo in campo per valutare davvero il suo potenziale”.

Giallo Var e campionato (forse riaperto)

Nel finale è successo di tutto. L’arbitro Dechepy ha assegnato un calcio di rigore al Paris Saint-Germain per un presunto fallo di mano di Cadiou. Dopo l’intervento del VAR, però, il penalty è stato annullato: il giocatore del Lorient non aveva toccato il pallone con il braccio.

La frenata della capolista potrebbe avere conseguenze importanti nella corsa al titolo: in caso di vittoria del Lens contro il Nizza, infatti, il PSG vedrebbe il proprio vantaggio ridursi a soli quattro punti.

Monaco, Pogba torna titolare

A 33 anni Paul Pogba prova a regalarsi una seconda giovinezza. L’occasione gli è stata concessa dall’allenatore del Monaco, Sébastien Pocognoli, che lo ha schierato titolare 1084 giorni dopo l’ultima volta, quando partì dal primo minuto in Serie A con la Juventus contro la Cremonese, il 14 maggio 2023.

Sì, ora è davvero “Pogback”. Il centrocampista francese è rimasto in campo 58 minuti, prima di essere sostituito da Bamba, poco dopo il gol del vantaggio del Metz firmato da Deminguet. La squadra del Principato ha poi ribaltato la partita, imponendosi in rimonta grazie alle reti di Balogun al 61’ e di Ansu Fati in pieno recupero, completando così una serata dal forte valore simbolico per il ritorno in campo di Pogba.