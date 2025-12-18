PSG, Luis Enrique furioso per la domanda su Safonov e Chevalier: “Secondo te è il momento di parlare di questo?”

Safonov eroe indiscusso del trionfo del PSG in Coppa Intercontinentale: il vice Chevalier si prende la scena, Luis Enrique sceglie la via del silenzio sulle gerarchie tra i pali

Il trionfo del Paris Saint Germain all’ultima Coppa Intercontinentale porta il nome e il cognome di Matvej Safonov, protagonista inatteso della competizione vinta dai transalpini. Alla luce di questo e dell’andamento deludente del titolare Chevalier, cambieranno le gerarchie tra i pali? Per Luis Enrique non è il momento giusto per parlarne.

Safonov, protagonista a sorpresa del trionfo PSG

Quattro rigori parati su cinque, qualcosa di impensabile, di assolutamente straordinario. Con una prestazione super, Matvej Safonov ha praticamente consegnato la Coppa Intercontinentale al Paris Saint Germain, fermando il Flamengo nella lotteria dei tiri dal dischetto dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Eppure il classe 1999 russo nelle gerarchie di Luis Enrique è sempre stato il secondo di lusso a cui rivolgersi in caso di necessità. Riserva di Donnarumma fino alla scorsa estate, ora vice Chevalier, il portiere che ha sostituito il numero uno azzurro nelle preferenze del tecnico spagnolo, ma che finora non ha brillato affatto.

Costato 20 milioni di euro, arrivato dai russi del Krasnodar nell’estate del 2024, Safonov si è preso la scena in Qatar, esaudendo la promessa fatta ad Aram Fundukyan, il vice-presidente della sua vecchia società al momento del suo trasferimento: “Al PSG non farò il secondo, lotterò per prendermi il posto”. E così ha fatto, attraverso prestazioni convincenti e le parate sui tiri dal dischetto di Saul, Pedro, Leo Pereira e Luis Araujo.

Safonov o Chevalier? Luis Enrique non sceglie

A questo punto è lecito chiedersi se le gerarchie tra i pali della porta del Paris Saint Germain potrebbero cambiare nel prossimo futuro. Una domanda alla quale Luis Enrique non ha voluto rispondere, preferendo godersi la vittoria della Coppa Intercontinentale.

Lo spagnolo ha tagliato corto, respingendo qualsiasi ipotesi: “Questo è il momento di restare uniti, di festeggiare un altro trofeo, di congratularsi con tutti i giocatori. Quelli che hanno giocato e quelli che non lo hanno fatto”, ha commentato Luis Enrique.

Chevalier, Safonov e le gerarchie traballanti

Concentrato sul presente e sui festeggiamenti, l’allenatore ha sviato su cosa accadrà nel prossimo futuro, tra Ligue 1 e Champions League. Giocherà ancora Safonov oppure Chevalier riprenderà il suo posto tra i pali, dopo aver costretto Donnarumma a trovarsi un’altra squadra?

“Non è il momento, dobbiamo goderci quello che stiamo vivendo, continuando a fare la storia”, ha concluso Luis Enrique. Intanto Chevalier ha risolto l’infortunio alla caviglia accusato contro il Monaco. Lo scorso weekend è tornato in campo contro il Metz, ma in Qatar è stato accantonato per fare posto a Safonov, assistendo dalla panchina all’exploit del suo compagno di reparto. L’avrà presa bene?