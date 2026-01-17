Psg, Dembélé da urlo: gol alla Maradona, anche Chevalier incredulo e Luis Enrique torna primo

Gol capolavoro del bomber francese contro il Lille: finte, pallonetto e ovazione al Parco dei Principi. Il PSG vince 3-0 e riprende la vetta.

Ici c’est Ousmane Dembélé. Una rete da Pallone d’Oro, una rete alla Maradona, una rete destinata a restare negli annali della storia del calcio francese. E’ il minuto 64′ di PSG-Lille quando il bomber francese si trova al ridosso dell’area di rigore ma non tira nell’immediato: finta di sinistro, mette a sedere due difensori avversari ma ecco che ne incombono altri a protezione dell’area. A quel punto arriva la prodezza: altra finta di destro-sinistro ed ecco che parte uno scavetto incredibile che batte Ozer tra i pali.

L’ovazione del Parco dei Principi

‘Talento folle’, ‘colpo di genio’, ‘gol per la PlayStation’: sono solo alcune delle espressioni utilizzate dalla stampa francese per raccontare la prodezza di Ousmane Dembélé contro il Lille. Il vincitore del Pallone d’Oro, già a segno nel primo tempo, ha trasformato una serata di Ligue 1 in un evento memorabile con un’azione che ha lasciato senza parole tifosi, compagni e avversari.

Désiré Doué serve Dembélé tra le linee, appena fuori area. Il numero 10 parigino riceve in mezzo ai due centrali, Aïssa Mandi e Nathan Ngoy. Il primo controllo non è perfetto, il tiro immediato non è possibile. È un quattro contro uno. Da qui nasce l’idea. Come se il tempo rallentasse, arriva il gesto: un pallonetto di sinistro, altissimo, quasi irreale. La palla scavalca il portiere, sfiora traversa e guanto, e ricade in rete. Il Parco dei Principi si è alzato in piedi all’unisono. Non per un gol qualsiasi, ma per una giocata destinata a entrare nella memoria collettiva del PSG.

Le parole di Dembélé

L’autore del capolavoro lo racconta con semplicità disarmante: “Volevo tirare al primo tentativo, ma ho sbagliato”, ha descritto a BeIN Sports. “Ho visto il difensore avvicinarsi, quindi ho spostato il piede sinistro. Ho visto il portiere fuori dalla sua linea, ho tirato e ha funzionato. Ce ne sono alcuni buoni (nella mia carriera) , ma questo è piuttosto buono”.

Luis Enrique allarga il discorso: “È un gol incredibile, realizzato da un giocatore diverso dal solito. Un gol che pochi giocatori possono segnare. Più che un gol da professionista, è un gol da PlayStation, quando prendi tutti i pulsanti e li premi contemporaneamente. So che tutti amano questo tipo di gol, anche io.”

Avversari senza appello

In prima linea, i difensori del Lille non cercano alibi: “Dobbiamo inchinarci alla superiorità di un giocatore che segna un gol straordinario”, ha commentato con garbo Aïssa Mandi.

Anche Ayyoub Bouaddi, poco distante dall’azione, conferma: “È un gol eccezionale, tutti l’hanno visto, tutti l’hanno apprezzato”, ha confidato il centrocampista diciottenne. “È incredibile. Siamo dispiaciuti di aver subito un gol del genere, ma non c’è niente che possiamo fare, davvero. È un giocatore di livello mondiale, un Pallone d’Oro, sappiamo cosa aspettarci”.

Il commento del portiere parigino

Anche chi era lontano dall’azione ha faticato a comprenderla: “Dal mio punto di vista, non capivo bene cosa stesse succedendo”, ha commentato il portiere parigino Chevalier. “In effetti, sono rimasto un po’ sorpreso che sia riuscito a tirare un pallonetto. La palla è andata così alta che ho persino pensato che stesse per uscire. Credo che il portiere abbia perso l’equilibrio. È stato un colpo di genio. Non ha vinto il Pallone d’Oro per niente. Inoltre, era il secondo gol, un gol tanto necessario, un gol di classe”.

Un PSG trascinato dal suo leader

Tormentato dagli infortuni in autunno, Dembélé sembra ora lanciato: “Mi sento benissimo”, afferma a fine gara. “Dopo una prima metà di stagione con qualche infortunio, è stata una benedizione per me. Sto bene, sono al 100% in forma per la seconda metà di stagione”.

Contro il Lille segna due volte nel 3-0 finale. Aveva già colpito al 13’ con un sinistro chirurgico. Poco prima del capolavoro aveva anche sfiorato l’assist, annullato per fuorigioco millimetrico. Nel finale arriva anche la rete di Bradley Barcola dopo un’intercettazione. Il PSG riprende così il primo posto, in attesa degli impegni di Lens e della trasferta europea contro lo Sporting.

