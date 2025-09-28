PSG, Dembelè festa Pallone d’oro rovinata: Kvaratskhelia e Vitinha ko, Luis Enrique nei guai

Festa al Parco dei Principi per il Pallone d’Oro di Dembélé e i premi al PSG, ma gli infortuni di Vitinha e Kvara complicano i piani di Luis Enrique

Festa a metà al Parco dei Principi in occasione dell’omaggio a Ousmane Dembélé, fresco vincitore del Pallone d’Oro 2025. Doveva essere una serata di gioia ma qualcosa è andato storto per il PSG che ha perso due dei suoi talenti. Mentre l’attaccante francese ha ricevuto cori incessanti dai tifosi, che lo hanno celebrato anche dopo il 2-0 inflitto all’Auxerre, per Luis Enrique è sorta più di qualche preoccupazione dopo gli infortuni dei due top player Vitinha e Kvaratskhelia.

L’omaggio del Parco dei Principi per Dembélé e Luis Enrique

La serata è stata arricchita dai riconoscimenti a Luis Enrique, eletto allenatore dell’anno, e al PSG, premiato come miglior club della stagione. Dopo un mini-concerto del rapper PLK, Marquinhos ha presentato il trofeo di miglior club, seguito dall’ingresso in campo del tecnico spagnolo con il premio Johan Cruyff.

Infine l’atteso protagonista, Dembélé, ha mostrato il Pallone d’Oro al pubblico, rifiutando però di prendere la parola al microfono.

PSG 2-0Auxerre: due difensori decisivi

Nonostante un ampio turnover, con oltre metà della formazione titolare rivoluzionata, il PSG ha dominato il possesso palla (quasi 70%) e chiuso con una vittoria netta. I gol sono arrivati entrambi da calci piazzati e firmati dai difensori centrali: al 33’ Illya Zabarnyi ha superato il portiere Léon con un pallonetto, mentre Lucas Beraldo ha chiuso i conti con un colpo di testa su cross di Mayulu.

Per i parigini, che hanno così riscattato lo stop nel classico contro l’OM, si tratta della sesta vittoria stagionale in tutte le competizioni.

Nuovi guai in infermeria

La festa, però, è stata macchiata dagli infortuni, soprattutto in vista della prossima gara europea con il Barcellona. Vitinha è stato sostituito al 36’, con Luis Enrique che ha spiegato: “Abbiamo cambiato Vitinha perché abbiamo notato alcuni problemi. Non so se sia infortunato, ma non vogliamo correre rischi.”

Peggio è andata a Khvicha Kvaratskhelia, costretto a lasciare il campo all’intervallo per un problema muscolare alla coscia sinistra. Un duro colpo in vista della delicata sfida di Champions League, in programma tra quattro giorni.

Luis Enrique preoccupato per gli infortuni

In conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha ammesso l’incertezza: “Purtroppo non posso dire nulla di positivo. Dovremo aspettare il parere dello staff medico domani o dopodomani per scoprire che tipo di infortunio hanno.”

E sul calendario fitto ha aggiunto: “Bisogna essere sempre positivi. È un peccato giocare una partita contro il Barcellona senza cinque o sei giocatori importanti. Ma vale per tutte le squadre che hanno un calendario intenso.”