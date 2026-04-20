PSG, dentro la crisi di Chevalier: spuntano tensioni nello spogliatoio, la decisione di Luis Enrique

Scavalcato da Safonov, l'ex portiere del Lille che avrebbe dovuto sostituire Donnarumma rischia di perdere anche i Mondiali: da cosa dipende la chiamata di Deschamps

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Lucas Chevalier è sparito dai radar. Acquistato la scorsa estate per 55 milioni di euro su indicazione di Luis Enrique, che aveva scaricato Gianluigi Donnarumma, il 24enne portiere del Paris Saint-Germain non gioca dal 23 gennaio. Il russo Matvey Safonov ha approfittato del momento di difficoltà dell’ex Lille per ribaltare le gerarchie, ma emergono tensioni nello spogliatoio che avrebbero complicato l’inserimento del portiere tra i campioni d’Europa. Dopo aver perso la titolarità, Chevalier rischia di perdere anche i Mondiali con la Francia: la decisione finale del ct Didier Deschamps è legata alle scelte di Luis Enrique.

PSG, tensioni nello spogliatoio dietro la crisi di Chevalier

RMC Sport riporta le confidenze di una fonte vicina al club, secondo la quale Chevalier apparirebbe spesso isolato nello spogliatoio. Una questione di carattere che avrebbe generato frizioni anche con alcuni senatori. Le tensioni sarebbero oggi rientrate, ma il suo inserimento resta complicato.

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Il portiere, scelto per il post Donnarumma, preferirebbe tenersi in disparte o trascorrere del tempo con persone più adulte della sua età come i membri dello staff tecnico. Un episodio emblematico risale alla Supercoppa Europea di Udine dello scorso 13 agosto: Chevalier si presentò alle 9:50 per la colazione, prevista alle 10:00, per poi tornare subito in camera senza neppure incontrare con i compagni.

Scavalcato da Safonov: rischia anche il Mondiale

Tre mesi senza giocare, mai. L’ascesa di Safonov, che con le sue parate ha tenuto a galla il PSG nella sconfitta per 2-1 col Lione di Paulo Fonseca che ha riaperto la Ligue 1, ha convinto Luis Enrique a chiudere il ballottaggio.

Per Chevalier si tratta di una battuta d’arresto pesante, che ha avuto pesanti ripercussioni anche sul suo ruolo in nazionale. In occasione delle due amichevoli di fine marzo, infatti, Deschamps lo ha declassato a terzo portiere. L’ex vice di Mike Maignan, che solo fino a pochi mesi fa insidiava il numero 1 del Milan, rischia addirittura di essere escluso dalla rosa della Francia che affronterà i Mondiali, qualora non ritrovasse continuità. Insomma, quello che doveva essere l’anno della consacrazione si sta trasformando in un incubo sportivo.

C’è ancora una speranza: la decisione di Luis Enrique

La situazione, però, non è definitivamente chiusa. Il Paris Saint-Germain è atteso da gare decisive tra Ligue 1 e Champions League e Luis Enrique sembra intenzionato a coinvolgere tutta la rosa. Chevalier compreso, of course.

L’ultima chance potrebbe arrivare già in una delle due prossime sfide di campionato contro Nantes e Angers. ‘L’anti Donnarumma’ sa di non poter più sbagliare: in gioco non c’è solo il futuro al PSG, ma anche la possibilità di prendere parte ai Mondiali nordamericani.