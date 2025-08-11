Psg, Donnarumma non è l’unico problema: scintille tra Hakimi e Al Khelaifi per il Pallone d’Oro 

Il presidente del club parigino aveva dichiarato di tifare per Dembelé, ma il laterale ex Inter ha affermato di meritare il premio “più di un attaccante”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Avere in squadra 9 dei 30 candidati al Pallone d’Oro non poteva non portare qualche attrito all’interno dello spogliatoio del Psg: fanno discutere in Francia le parole di Achraf Hakimi, che ha dichiarato di meritare a suo parere il premio “più di un attaccante”. Una frase arrivata in risposta al tifo del presidente Nasser Al Khelaifi per Ousmane Dembelé.

Psg, dopo Donnarumma scoppia il caso Hakimi

Non c’è solo il caso Donnarumma – di fatto scaricato dal club e in cerca di una nuova complicata sistemazione – a tenere banco al Psg. Anche la corsa al Pallone d’Oro, a cui sono candidati ben 9 giocatori della squadra parigina, sta creando qualche problema ai campioni d’Europa, in particolare nei rapporti tra Achraf Hakimi, Ousmane Dembelé e la dirigenza del club transalpino, o meglio il presidente Nasser Al Khelaifi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pallone d’Oro, Al Khelaifi tifa Dembelé

Quest’ultimo, infatti, aveva pubblicamente annunciato di tifare per la vittoria di Dembelé al Pallone d’Oro. “Sarebbe un vero problema se non lo vincesse lui”, aveva detto Al Khelaifi in una dichiarazione rilasciata prima, però, che il Psg scoprisse di avere 9 candidati al premio: oltre all’attaccante, concorrono infatti Hakimi, Donnarumma, Doué, Kvaratskhelia, Vitinha, Neves, Fabian Ruiz e Nuno Mendes.

La frecciata di Hakimi a Dembelé

L’endorsement di Al Khelaifi per Dembelé, però, non è stato evidentemente ben digerito da Hakimi: intervistato da Canal+, il laterale ex Inter ha dichiarato non solo di voler vincere il Pallone d’Oro, ma anche di meritarlo “più di un attaccante”. “Penso di meritarlo”, ha detto Hakimi prima di piazzare la stoccata ai danni di Dembelé.

“Ho fatto una stagione storica visto che non ci sono così tanti giocatori che hanno segnato ai quarti, in semifinale e in finale di Champions, e che è ancora più difficile per un difensore”, ha detto Hakimi in quello che a molti è sembrato un riferimento al compagno: Dembelé, eletto MVP della competizione, ha segnato un solo gol nelle 5 partite citate da Hakimi. “Penso che quando un difensore realizza tutto ciò, merita di vincere un Pallone d’oro anche più di un attaccante”, ha poi concluso il laterale marocchino.

L’intervento del Psg

Le parole di Hakimi hanno avuto ampio risalto in Francia, nonostante il tentativo del Psg di censurarle: secondo l’Equipe, infatti, il club parigino si sarebbe attivato per provare a cancellare parte delle dichiarazioni del giocatore dall’intervista, scontrandosi però con lo stesso Hakimi, che ha chiesto venissero riportate in versione integrale. Le candidature al Pallone d’Oro sembrano essere riuscite a scalfire dunque quell’unità di spogliatoio che è stata decisiva per il Psg nella corsa alla ultima Champions League.