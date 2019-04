Quarta sconfitta su cinque partite per il Paris Saint Germain, che sta chiudendo amaramente la stagione. La squadra di Tuchel, già da due turni campione di Francia e reduce dal ko in finale di Coppa, ha perso per 3-2 allo stadio della Mosson contro il Montpellier.

I parigini, con Buffon tra i pali, sono stati infilati dall'autorete di Kimpembe e dai gol di Delort e Camara. Inutile la marcatura di Di Maria e l'autogol di Oyongo.

