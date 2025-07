Psg e Chelsea, dopo la finale mondiale ecco le epurazioni: in 21 col foglio di via, le italiane alla finestra

Tanti giocatori in uscita dai club campioni d'Europa e del Mondo. Qualche occasione in saldo c'è anche per le società italiane.

Le big italiane hanno tanto da invidiare a Psg e Chelsea. Anzitutto i soldi che permettono loro di fare e disfare a seconda dell’indice di gradimento del momento. E poi i campioni, sono tanti quelli presenti nelle rispettive rose come diretta conseguenza dell’ingente disponibilità economica. Anche per questo Luis Enrique e Maresca si permettono tagli di giocatori che potrebbero diventare ghiotte occasioni per le nostre squadre.

Psg e Chelsea, due rose da sfoltire

Campione d’Europa e campione del Mondo. Psg e Chelsea hanno tanto da festeggiare in questa estate partita in ritardo ma che sta gradualmente prendendo ritmo anche per quanto riguarda il calciomercato. La premessa ve l’abbiamo fatta: sono due squadre forti e ricche. Nonostante ciò anche loro sono chiamate a vendere prima di acquistare, se non altro per non ingolfare ulteriormente rose già di per sé extralarge.

Una rosa sul mercato: gli esuberi dei Blues

Partiamo dai Pensioners che hanno vinto il Mondiale per Club. La lunga lista degli epurati di Enzo Maresca è capitanata da João Félix e Nkunku. Il portoghese non ha convinto neppure al Milan: potrebbe tornare al Benfica se si trova una quadra economica (non semplice). Il francese, invece, potrebbe avere mercato in Premier. Lo scambio con Garnacho è saltato ma potrebbero venire fuori altre opzioni.

Anche Sterling non rientra nei piani dell’allenatore. L’elenco contiene poi anche tanti altri nomi: Ben Chilwell, Renato Veiga, Axel Disasi, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu e Armando Broja. Qualcosa di interessante ci potrebbe essere anche per il calcio italiano. Veiga, ad esempio, non ha fatto male nei 6 mesi juventini sebbene sufficientemente da convincere Comolli a trattarne il riscatto.

Completano il quadro anche due giovani come Tyrique George e Kiernan Dewsbury-Hall per i quali un prestito sarebbe la soluzione migliore secondo i Blues.

La formazione del PSG sul piede d’uscita

Estate di lavoro pure per Luis Campos, dirigente del Psg, chiamato a consegnare una squadra pronta e fatta a Luis Enrique in tempo per la Supercoppa Europea del 13 agosto. La priorità sono le cessioni, per evitare di avere troppi scontenti dentro al gruppo. Sono 11 in totale gli esuberi dei rossoblù. Skriniar, Mukiele, Soler, Asensio e Kolo Muani sono i nomi più interessanti per i quali già ci sono delle trattative in giro per l’Europa e non solo.

A questi si aggiungono anche Gabriel Moscardo, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Kang-in Lee e Gonçalo Ramos che abbiamo visto poco o nulla al Mondiale per Club. La verità è che non rientrano pienamente nei piani dell’esigente allenatore spagnolo. Pure qui in Francia, dunque, potrebbero aprirsi spiragli interessanti per i club italiani.