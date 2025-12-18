Psg-Flamengo, moviola: giallo sul gol di Fabian, dubbi sul rigore, il trucco di Safonov

La prova dell’arbitro Ismail Elfath a Doha nella coppa Intercontinentale analizzata ai raggi X, il fischietto americano ha ammonito sette giocatori

Ismail Elfath, 43 anni, la scelta per Psg-Flamengo, è un volto noto soprattutto in MLS, campionato in cui ha diretto la maggior parte delle sue partite in carriera. Nato a nato a Casablanca e di origini nordafricane – nelle ultime due stagioni, però, la sua presenza sul terreno di gioco è stata piuttosto limitata: appena cinque gare arbitrate nel 2025, in quanto è stato coinvolto coinvolto in un progetto di sviluppo dell’arbitraggio in Marocco. In carriera ha diretto oltre 230 incontri di MLS, otto match delle qualificazioni CONCACAF per il Mondiale 2026 e tre partite della Coppa del Mondo 2022 in Qatar, vediamo come se l’è cavata ieri a Doha.

I precedenti tra le due squadre

L’unico precedente incontro del PSG in una competizione FIFA con una squadra sudamericana risale alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, dove ha subito una sconfitta per 1-0 nella fase a gironi contro i brasiliani del Botafogo.

L’arbitro ha ammonito sette giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Parker Corey e Atkins Kyl con Mohamed IV uomo, Chapman Allen al Var e ll’inglese Jarred Gillett all’Avar, l’arbitro ha ammonito Jorginho, Alex Sandro, Vitinha, Pacho, Plata, Saul, Juninho.

Psg-Flamengo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ il Psg segna: gol di Fabian Ruiz di esterno sinistro che spiazza Rossi ma interviene il Var che richiama l’arbitro all’on field review. Dopo aver rivisto le immagini al monitor il direttore di gara annulla il gol perché il pallone calciato dal portiere del Flamengo prima dell’intervento dell’ex Napoli era uscito, e comanda l’angolo. Al 17′ proteste dei brasiliani per una spallata dubbia di Kvaratskhelia su Carrascal ma l’arbitro lascia continuare. Primo giallo al 20′, è per Jorginho per un fallo duro su Kvara.

Al 23′ ammonito Alex Sandro per una trattenuta vistosa e fallosa su Doué, al 32′ giallo per Fabian Ruiz per un intervento pericolosissimo ai danni di Alex Sandro. Regolare al 38′ il gol di Kvara. Al 44′ ammonito Vitinha per fallo. Al 59′ intervento in area di Marquinhos su De Arrascaeta che cade, l’arbitro lascia giocare ma viene richiamato al Var e cambia idea, concedendo il rigore ai brasiliani. Decisione che lascia qualche dubbio, dal dischetto segna Jorginho. All’86’ ammonito Pacho. Al 94’ giallo per Plata per fallo su Kvara. Al 96’ ammonito Saul per fallo su Nuno Mendes. Si va ai supplementari e al 120’ viene ammonito Juninho dalla panchina. Dopo i rigori trionfa il Psg grazie alle prodezze del portiere Safonov che neutralizza 4 tiri dal dischetto dei brasiliani.

Il portiere aveva un segreto: si era appuntato tutte le caratteristiche dei rigoristi su un foglietto contenuto nel suo asciugamano e a ogni penalty si era andato a rileggere gli appunti legati al singolo giocatore che stava per calciare.