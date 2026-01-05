Il Psg ha rischiato la sconfitta a tavolino nel derby, Luis Enrique scatenato: succede solo a noi

Luis Enrique polemico dopo PSG–Paris FC: “Interrompono solo le nostre partite”. Derby vinto 2-1, PSG a 1 punto dal Lens e pronto al Trophée des Champions

Derby di fuoco a Parigi. La vittoria per 2-1 del PSG nello storico derby contro il Paris FC non è bastata a calmare Luis Enrique. Al termine della gara, l’allenatore del PSG ha espresso forte irritazione per le ripetute interruzioni del match dovute ai cori offensivi provenienti dagli spalti del Parco dei Principi, denunciando quello che considera un trattamento penalizzante riservato esclusivamente al suo club. Le parole del tecnico a fine gara.

“Interrompono solo le nostre partite”: lo sfogo dell’allenatore

Le parole del tecnico fanno riferimento alle numerose sospensioni temporanee del match, causate dalla ripetizione del coro discriminatorio “Ci sono topi nel fango” rivolto ai tifosi del Marsiglia. Lo speaker dello stadio è intervenuto due volte richiamando i tifosi all’ordine e ricordando le possibili conseguenze disciplinari per il club, fino all’eventualità di una sospensione o addirittura della perdita della partita. Sugli schermi giganti del Parc des Princes sono stati inoltre trasmessi messaggi di sensibilizzazione, con l’invito esplicito a respingere qualsiasi forma di discriminazione. Episodi simili si erano già verificati contro Lione (15 dicembre 2024) e Marsiglia nel marzo 2025.Intervenuto ai microfoni di Ligue 1+, Luis Enrique ha chiarito subito il senso della sua rabbia: “Non ero arrabbiato con la mia squadra “.

Poi, scegliendo di parlare in spagnolo per evitare fraintendimenti, ha puntato il dito contro una gestione che giudica incoerente: “In ogni stadio ci insultano con ogni sorta di insulti, ma interrompono le nostre partite solo al Parco dei Principi”.

Il paragone con gli altri stadi francesi

L’allenatore spagnolo ha citato esempi precisi per rafforzare la propria tesi: “Andiamo a Lione, Nantes, Marsiglia e accettiamo ogni tipo di atmosfera. Eppure al Parco dei Principi sentono solo cori negativi. Sono stanco di tutto questo”.

“Riguarda solo il PSG”: accusa diretta

Luis Enrique ha rincarato la dose, insistendo sul concetto di disparità di trattamento: “Sono infastidito perché riguarda solo il PSG “. Il tecnico ha poi aggiunto: “In quasi tutti gli stadi in cui andiamo, ci sono cori contro i nostri giocatori, il nostro club, il nostro presidente (Nasser al-Khelaïfi). Ma le partite non vengono mai interrotte. È il caso solo di Parigi. Questo è chiaro.”

Classifica e slancio verso il Trophée des Champions

Nonostante le polemiche, il successo contro il Paris FC ha permesso al PSG di portarsi a un solo punto dalla capolista RC Lens, vittoriosa 3-0 a Tolosa. Un risultato importante in vista del Trophée des Champions contro il Marsiglia, in programma giovedì alle 19:00 in Kuwait.

Dopo aver conquistato diversi trofei nel 2025, il PSG apre il 2026 da campione della capitale, vincendo il primo derby di Ligue 1 contro il Paris FC dopo 47 anni.

La partita: reti di Doué e Dembélé

Il match non è stato semplice. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, il PSG ha sbloccato la gara al 45° minuto con un potente destro di Désiré Doué sotto la traversa, su assist di Fabian Ruiz.

A inizio ripresa, però, un errore di Illia Zabarnyi ha portato al rigore trasformato da Willem Geubbels (1-1, 51°). La reazione dei campioni d’Europa è stata immediata: due minuti dopo, un tiro di Ousmane Dembélé deviato da Moustapha Mbow ha fissato il punteggio sul 2-1 definitivo.

Una striscia storica al Parco dei Principi

Il PSG ha ora segnato in 41 partite casalinghe consecutive di Ligue 1, con un totale di 106 gol: la serie più lunga della sua storia nella massima divisione. Nel XXI secolo, solo Monaco e Lille hanno fatto meglio in Francia.

Tra i migliori in campo c’è stato senza dubbio Désiré Doué. Fino alla sostituzione al 70° minuto, l’ex Rennes ha creato continui problemi alla difesa del Paris FC. Dopo due cadute in area e un rigore giustamente trasformato in punizione (26°), il giovane attaccante non si è scoraggiato.

Il suo gol rappresenta appena la terza rete stagionale in Ligue 1, condizionata finora dagli infortuni al bicipite femorale e al polpaccio. Una prestazione che gli è valsa il premio di migliore in campo e che conferma il suo ritorno in forma.

