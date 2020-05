PSG, Haaland al posto di Mbappé

Come riporta Marca, il PSG starebbe già pensando a come sostituire Mbappé. Il fuoriclasse francese non sembra voler rinnovare il suo contratto con i parigini e la sua cessione è sempre più probabile (Real Madrid in pole position).

Il PSG, per rilanciarsi, punterebbe su Haaland. La giovane stella del Borussia Dortmund sta facendo cose straordinarie in Bundesliga e piace a tantissimi top club. La società francese metterebbe sul piatto una proposta monster.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 07:39