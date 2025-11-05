PSG, Hakimi: infortunio meno grave del previsto ma il post di Luis Diaz è surreale. E Luis Enrique perde anche Nuno Mendes

Una notte da incubo per il PSG e per Luis Enrique, forse la peggiore in Champions Legue: non solo la sconfitta con il Bayern ma anche gli infortuni di Hakimi, Dembelè e Nuno Mendes

La peggior notte europea da molto tempo a questa parte per il PSG di Luis Enrique. I campioni in carica hanno subito la prima sconfitta di questa stagione in Champions League contro il Bayern Monaco ma soprattutto si trovano a fare la conta degli infortuni per i problemi accusati da Hakimi, Dembelè e Nuno Mendes.

Le condizioni di Hakimi

Infortunio meno grave del previsto per Achraf Hakimi, in casa del PSG arriva un mezzo sospiro di sollievo per il difensore uscito in lacrime dopo il brutto intervento di Luis Diaz alla fine del primo tempo. C’era grande apprensione per quello che potevano essere i responsi degli esami, di certo non si tratta di un infortunio da poco ma nemmeno del caso più grave che si era temuto in un primo momento. L’esterno ex Inter ha riportato una grave distorsione alla caviglia sinistra con un interessamento dei legamenti ma senza nessuna frattura e dovrebbe rimanere fuori per un periodo di 6-8 settimane. Potrebbe ritornare in tempo per poi partire nuovamente per partecipare alla Coppa d’Africa con il Marocco.

Il messaggio di Luis Diaz

Dopo la fine del match le immagini dell’intervento di Luis Diaz su Hakimi fanno il giro del web. Il colombiano è stato grande protagonista della notte di Champions prima con una splendida doppietta e poi con un fallo che poteva portare a conseguenze molto serie per il giocatore marocchino. Dopo il match ci si aspetta un messaggio di scuse del giocatore verso il suo avversario, invece Diaz si limita ad augurare all’ex Inter una pronta guarigione e sui social esulta solo per la vittoria della sua squadra. Il post che ne viene fuori è piuttosto surreale: “E’ stata una serata carica di emozioni. Il calcio ci ricorda costantemente che in 90 minuti può succedere di tutto, il meglio come il peggio. Mi è dispiaciuto non aver finito la partita con i miei compagni, ma sono orgoglioso del loro incredibile impegno”.

Gli stop a Dembelé e Nuno Mendes

Con l’accumularsi delle partite si cominciano a sommare anche gli infortuni con il PSG che sta vivendo un periodo particolarmente delicato. Luis Enrique, infatti, dopo la sconfitta con il Bayern Monaco non deve fare solo a meno di Hakimi, ma perde per problemi fisici anche Ousmane Dembelè e Nuno Mendes. Per il giocatore che ha vinto l’ultimo Pallone d’oro problema muscolare al polpaccio sinistro che lo terrà fuori per alcune settimane, distorsione al ginocchio sinistro invece per l’esterno sinistro Nuno Mendes e anche per lui ci saranno diverse settimane ai box.

