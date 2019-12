Psg, Icardi cancella Cavani

Dopo aver tremato in estate per la possibile partenza di Neymar e in attesa di capire le mosse del Real Madrid, e perché no anche della Juventus, su Mbappé, il Psg si prepara a salutare al termine della stagione l’altro componente dell’attacco stellare delle ultime stagioni, Edinson Cavani.

L’attaccante uruguaiano, che andrà a scadenza a giugno, sta trovando poco spazio a causa di un infortunio e dell’ottimo impatto di Icardi a Parigi.

L’addio alla Francia è nell’aria, da tempo al Matador è interessato l’Atletico Madrid e in un’intervista ad 'As' l’entourage di Cavani ammette che il trasferimento in Spagna è possibile: “Dall’Atletico Madrid ci hanno chiamato per Cavani ed in estate potrebbe realizzarsi tutto. L’interesse c’è, ma non abbiamo ancora parlato di cifre, è una trattativa appena nata. A Cavani piace molto l’idea: l’Atletico è una grande squadra, giocherebbe quasi sicuramente in Champions League e comunque giocherebbe nella Liga che è uno dei campionati migliori del mondo”.

Cavani gioca al Psg dal 2013, quando fu ceduto dal Napoli per 64 milioni.

SPORTAL.IT | 06-12-2019 11:24