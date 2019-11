PSG, Icardi da record in Champions

Momento d'oro per Icardi. L'ex capitano nerazzurro è andato in rete, con la casacca del PSG, anche contro il Bruges, portando il suo score totale in Champions League a quota otto reti in 10 gare nella massima competizione europea (quattro con l'Inter, altrettante con i parigini).

Un rendimento eccezionale. Il bomber argentino va in rete, in Champions League, ogni 62 minuti. Numeri che stanno facendo la felicità del PSG sempre più convinto di riscattarlo al termine della stagione (70 milioni di euro all'Inter).

SPORTAL.IT | 07-11-2019 08:45